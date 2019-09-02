Алена Дегрик Шевцова о том, чего ждет финансовый рынок от нового правительства

Прошлая неделя запомнилась активным обсуждением сформированного состава правительства. Новый Кабмин считается самым молодым в современной украинской истории, и на него возлагаются самые большие надежды украинцев

Не менее серьезные планы на будущее с новым правительством имеет и украинский бизнес, в частности — финансовый рынок. Одни надеются на продолжение позитивных изменений, начатых предшественниками, другие — на реформы в сферах, которые те игнорировали. Свой комментарий по этому поводу дала ТОВ ФК "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова.

"Транзакционный бизнес, как видим, на новый состав Кабмина отреагировал спокойно. Дискуссия ведется вокруг возможностей, а не опасений. И это хороший знак: в новом правительстве очень много профессионалов из инновационных сфер. Много бизнесменов, а не партийных функционеров, которые отлично понимают, что нужно менять в первую очередь. Остается лишь ждать конкретных действий", — объясняет Алена Дегрик.

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По ее словам, первыми задачами исполнительной власти будет поддерживание полезных инициатив сдавших пост коллег и развитие рыночных методов регулирования с отменой административных запретов.

"Я не буду комментировать открытие рынка земли — в этом вопросе у меня нет необходимой экспертизы. Однако можно по-разному относиться к предыдущей власти, но создание условий для независимости финрегулятора — важнейшее достижение, которое нельзя терять. А вот решение вопросов фискализации платежей, лицензирования и, конечно же, борьба с силовым давлением на бизнес и правда актуальны. Каждый участник финрынка ждет конкретных действий здесь", — заявляет Алена Дегрик Шевцова.

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Напомним, этим летом гривна рекордно укрепилась по отношению к иностранной валюте. Это связывали с летним сезоном и повышением спроса нерезидентов на украинские активы. Алена Дегрик убеждена, что рост курса валют будет в связи с повышением спроса на валюту в осенний сезон, но уже видно, что смена власти прошла для украинской экономики спокойно.

"МВФ доволен заявлением о продолжении сотрудничества, иностранные партнеры следят с интересом. Поэтому главное, чего мы все ждем от новой власти — это реальных шагов по развитию и либерализации. Быстрых, интенсивных и результативных. Любой такой шаг мы готовы поддержать", — резюмирует Алена Дегрик Шевцова.

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