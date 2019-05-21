Алена Дегрик Шевцова о том, как роспуск Верховной Рады влияет на курс валют

В понедельник состоялась торжественная инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского. Значения этому событию добавила речь нового главы государства о том, что он инициирует роспуск Верховной Рады

Это, как и серия отставок ключевых министров правительства Гройсмана, вселяет некоторые опасения в положение на валютном рынке. Мы спросили финансистов их экспертное мнение в этом вопросе — к примеру, глава финансовой компании "Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова уверена, экономические показатели сильнее политических заявлений.

"В ситуации растущего градуса дискуссии, которая происходит в нашем медиапространстве, легко поддаться панике. Как раз это и самое неверное действие, которое можно принять в нынешних условиях. Никаких экономических предпосылок ослабления гривны нет. Валютные поступления от нерезидентов, отсутствие изменений в нашем текущем сотрудничестве с МВФ — ничего не изменилось. А вот глубоко субъективное решение скупать валюту может снизить предложение", — размышляет Алена Дегрик Шевцова.

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Бизнесу, не вовлеченному в финансовый рынок, стоит обращать внимание не на заявления политиков, а на работу экономики. Тогда они смогут принимать верные решения.

"Движение валютных потоков — как положительное, так и отрицательное — зависит не от заявлений о парламенте и даже не от возможной отставки правительства. Они зависят от ключевых макроэкономических констант: истории с долговыми выплатами и мировым рынком сырья, запроса на вложения в ОВГЗ. Были здесь какие-то проблемы? Нет. Объемы денежных переводов от работающих за границей украинцев стабильны. Таким образом, единственное влияние, которое мы получаем — это временные легкие скачки от спекуляций. И только в наших силах их пресечь", — уверена Алена Дегрик Шевцова.

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Самым правильным, уверена директор ТОВ "ФК "Леогейминг Пей", будет не делать ничего. Летние месяцы всегда были самым "спокойным" временем в ситуации с курсом, а международные партнеры проявляют интерес к новому главе государства.

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