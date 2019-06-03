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Алена Дегрик Шевцова – о том, почему платежные терминалы до сих пор актуальны для украинцев

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3 июня, 12:55

Несмотря на активное движение украинской экономики к безналичному сегменту, оплата наличными все еще пользуется большой популярностью среди наших соотечественников

Основной причиной является развитая инфраструктура платежных терминалов, насчитывающая более 45 000 шт. во всех уголках страны. Мы решили узнать, почему в 2019 году они все еще популярны среди людей — глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова, чья финансовая компания "Леогейминг Пей" активно работает с этим бизнесом, рассказала об этом в своем блоге на сайте Минфин.

"Платежные терминалы в Украине стали появляться параллельно с развитиемfintech-индустрии. Пока безналичные методы платежей не были популярны, большие и малые города Украины покрывали сети payment-боксов. Они давали возможность пополнить мобильный, оплатить коммуналку, пополнить любые сервисы. У людей на руках были наличные и платежные запросы, решать которые в вечных очередях банковских отделений было намного дольше", — рассказывает Алена Дегрик Шевцова о причинах появления такого бизнеса.

Говоря о бизнес-части, создание собственного терминального парка — крайне затратный вопрос. Поэтому большинство сетей создавались на основе т.н. "дилерской модели". Согласно ей, терминальная сеть дает программное обеспечение и обеспечивает его обслуживание, а предприниматель покупает "железо", ставит его в городе и получает прибыль с платежей, оплачивая компании-владельцу ПО комиссию. Алена Дегрик говорит, что "такая модель позволила масштабировать бизнес намного быстрее без географической привязки и создать целую отрасль b2b-бизнеса в придачу к основному b2c-офферу".

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Причины развития популярности и ее сохранения даже в конкуренции с онлайн-оплатами картой, директор ТОВ "ФК Леогейминг Пей" видит во всеобщей доступности, понятности и устоявшейся платежной традиции.

"Поначалу "боксы" позволяли удобно и в любое время оплачивать услуги — без оглядки на время работы банковских касс. Но по-настоящему ценными они были в небольших городах и селах, в которые стали заходить сети на этапе масштабирования. До массового распространения систем онлайн-оплат, терминалы были единственным способом пополнить мобильный, оплатить коммуналку и другие услуги", — объясняет Алена Дегрик Шевцова.

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Тем не менее, будущее терминалов видится именно во взаимодействии и посредничестве в переходе от cash-first до cashless.

"Уже сейчас одна из наиболее популярных услуг — пополнение карт украинских банков, и особенно это стало ощущаться с запуском первого украинского мобильного банка. Роль посредника в трансформации наличных в безнал — важная и необходимая роль. К тому же, терминалы развиваются и в части оплаты услуг картой. Здесь играет роль привычка: за годы люди привыкли подходить к нему и оплачивать услуги там. Это часть культуры потребления, стойкая привычки пользователя, которую можно сделать более комфортной. Ведь зачем ломать, если можно строить?" — резюмирует Алена Дегрик Шевцова.

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Тег Алена Дегрик, Леогейминг Пей, LeoGaming, Алена Шевцова

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