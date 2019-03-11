Алена Дегрик Шевцова рассказала о 5 упрощениях для бизнеса, которые обеспечивают платежные чат-боты

Современные платежные инструменты сильно изменили привычки украинцев

Алена Дегрик Шевцова рассказала о 5 упрощениях для бизнеса, которые обеспечивают платежные чат-боты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/616/0b2/5c86160b2df43.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/616/0b2/5c86160b2df43.png 2019-03-11T10:51:00+02:00 Украина Современные платежные инструменты сильно изменили привычки украинцев

Если еще 10-15 лет назад все важнейшие платежи можно было сделать только через кассу, то сейчас для этого есть интернет-банкинг, платежные сайты, приложения и даже то, где мы общаемся — в соцсетях и мессенджерах. Последнее реализовано через чат-боты, за последние пару лет становящиеся все более популярными. Глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова в своем блоге рассказывает об аспектах чат-ботов, которые делают предоставление финансовых услуг проще.

В первую очередь директор ФК "Леогейминг Пей" рассказывает об упрощениях навигации, а также работы с персональными данными.

"Клиенты хотят тот самый персональный подход, который был у них в отделении при общении с менеджером или на кассе — но чтобы это было уже в смартфоне. Вместо "помоги себе сам" люди нередко хотят задавать вопросы и получать на них ответы в instant-режиме. Возьмем, к примеру, понятные для Украины денежные переводы: чат-боту можно написать сумму перевода, по запросу он подтянет историю с последними транзакциями, покажет остаток на счету", — рассказывает Дегрик (Шевцова) Алена, продолжая свою мысль касательно важной сейчас защиты персональных данных.

"Чат-бот создан на базе открытого API и не является полностью банковским продуктом. Он может использовать отдельные услуги по соответствующему договору, но лично не работать с персональными данными. С вашего бизнеса во многом снимается вопрос секьюрности. Вы создаете лишь канал коммуникации потребителя с товаром – простой и понятный", — поясняет Алена Дегрик Шевцова.

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Не менее важными, по мнению CEO LeoGaming, являются вопросы упрощения fraud-контроля и персонализации клиентского подхода.

"Мессенджеры гораздо более персонализированы. Дистрибуция любой информации в них проходит не через ленту новостей, а напрямую. Кроме Masterpass, всегда есть возможность интегрировать Telegram payments, Apple Pay, Google Pay. Токенизированные транзакции сводят к минимуму возможности фрода", — рассказывает Дегрик Алена, продолжая мысль о user experience.

"Чат-бот может мониторить транзакции, формировать типовые расходы и на их основе давать финансовые советы для клиентов. Может давать регулярные отчеты о состоянии бюджета, напоминать о регулярных платежах (порой это лучше, чем автоплатеж) и даже принимать более разумные решения о расходах. От него нужна только простая настройка целей", — подытожила Алена Дегрик Шевцова.

Пятым важным упрощением, по мнению главы процессинга LeoGaming, является контакт с "миллениалами" и "поколением Z" — самой сложной, но при этом вовлеченной и на удивление платежеспособной аудиторией.

"Боты позволяют перенести платеж прямо в чат, а юзер может настроить ровно тот уровень общения, который подходит именно ему/ей. Они точно не будут читать ваши смс- и вайбер-расслылки, поверьте", – резюмирует Алена Дегрик.

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