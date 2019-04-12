Алена Дегрик Шевцова рассказала о ключевых факторах стабильности курса валют

Один из главных вопросов, который задают себе украинцы во время предвыборной гонки, — что будет с курсом валют в случае победы того или иного кандидата в президенты

Прогнозы и мнение экспертов нередко учитывают лишь административную и политическую составляющую, но далеко не всегда — макроэкономические показатели отечественной экономики. Комментарий по таким рычагам стабильности валютного курса сделала директор ТОВ "ФК Леогейминг Пей" Алена Дегрик Шевцова.

"Прогнозировать ситуацию с курсом доллара в Украине, имеющей столько нерыночных факторов влияния, действительно сложно. Тем не менее, именно экономические предпосылки являются ключевыми, — объясняет Алена Дегрик. — Большинство мировых аналитиков сходятся во мнении вокруг цифры, заложенной в госбюджете на 2019 год: 29,4 грн/долл. МВФ видит цифру 28,27, Fitch Ratings — 28,86, радикальны здесь только Morgan Stanley со своими 31 UAH/USD. Все эти значения не взяты с потолка, а имеют под собой data-анализ".

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Украина активно интегрируется в мировой экономический поток из-за резкой потери локальных рынков сбыта в СНГ. Поэтому и оценивать "курсовую ситуацию" следует, исходя из этих параметров.

"У нас растет объем внешней торговли с ЕС и западным миром — а там прогнозируют новый финансовый кризис в ближайшее время. Стоит ли нам учитывать это? Конечно же стоит. Надо ли паниковать? Нет, — объясняет Алена Дегрик Шевцова, продолжая: – Наши большие источники поступления иностранной валюты — зерно и денежные переводы от украинцев за границей — никуда не денутся. Летом и в начале осени будут идти продажи зерна — валюты в стране будет больше. Закупка природного газа сейчас меньше — та же история. Только за 2018 год в нашу страну поступило $14 млрд денежных переводов из-за границы. Это 19% роста за 2 года, и вряд ли это пиковое значение", — резюмирует Алена Дегрик.

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Все это позволяет говорить об экономических предпосылках для стабильности национальной валюты в 2019 году. Как на ней отразятся политические изменения — любая оценка здесь будет субъективной.

"Иностранные инвесторы обеспокоены и ждут осени с ее парламентскими выборами для четкого понимания, что им делать дальше и как работать с Украиной. Ожидаемо укрепление монетарной и фискальной политики в этот период. Все остальное — реакция людей. Не стоит поддаваться панике, ведь она — худший враг развивающихся экономик", — подытожила Алена Дегрик Шевцова.

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