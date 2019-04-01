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Алена Дегрик Шевцова рассказала о том, как работает платежный рынок Японии

PR
Сегодня, 10:52

Пока страна следит за результатами выборов, некоторые бизнес-эксперты все же сохраняют профессиональный вектор и освещают свои ниши

Алена Дегрик Шевцова рассказала о том, как работает платежный рынок Японии //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/1ba/148/5ca1ba1489be9.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/1ba/148/5ca1ba1489be9.png Украина Пока страна следит за результатами выборов, некоторые бизнес-эксперты все же сохраняют профессиональный вектор и освещают свои ниши

Так, например, глава процессинговой компании LeoGaming Алена Дегрик Шевцова подробно рассказала в своем блоге In Fintech We Trust о том, в каких особенностях существует рынок payment-услуг Японии.

"Начну с разрыва шаблона — в Японии доминируют наличные. Да, в одной из самых технологичных стран мира с экономикой-лидером и маглев-поездами предпочитают платить не карточкой и телефоном, а бумажными деньгами. Такие дела. В 2016 году процент безналичных транзакций в Японии составлял — барабанная дробь — 20%. Меньше, чем в Украине, — рассказывает Алена Дегрик, тут же добавляя: - В программе правительства стоит задача увеличить долю безналичных транзакций до 40% транзакций к 2025 году. Напомню, в Украине по итогу 2018 года 45,1%".

По мнению CEO LeoGaming, QR-коды составляют основу платежной цепочки японских сервисов. Их внедрению и активному использованию способствуют как fintech-сервисы, так и банки, которые активно сотрудничают с первыми в бизнесе.

"После того, как власти внесли изменение в закон, облегчающий процедуру доступа третьих сторон к счетам и данным вкладчиков, fintech-компании начали активно запускать свои решения, и банкам пришлось реагировать, — объяснила Алена Дегрик Шевцова, продолжая: – Три крупнейших японских банка — Fukuoka, Yokohama и Resona — совместными усилиями запустили систему оплаты через QR-коды и приложение под названием Yoka Pay. В январе 2018 года еще один японский крупный банк Mizuho запустил Mizuho Wallet. Тогда же компания Origami интегрировались с Ogaki Kyoritsu Bank — это позволило клиентам банка использовать "QR-кодовое" приложение", — закончила свою мысль Алена Дегрик Шевцова о самых больших интеграциях между двумя сферами.

Говоря о лидерах рынка, глава LeoGaming, рассказала о главных ритейлерах Страны восходящего солнца, создавших экосистему для клиентов.

"Но одним из лидеров является Rakuten Pay — mobile-only система платежей, которую в 2016 году запустил лидер японского e-commerce сегмента. У приложения огромное преимущество из-за нахождения в экосистеме Rakuten: для идентификации клиенты вводят лишь свой Rakuten ID. Количество торговых точек, где можно рассчитаться кошельком — почти 1,2 млн, — пишет Алена Дегрик Шевцова, и далее: - Значимым конкурентом "ракутена" является Line Pay — приложение на основе мессенджера Line, аудитория — 165 млн чел. Line был запущен в 2014 году. В нем доступны денежные переводы между пользователями и мобильные платежи".

Говоря об остальных участниках рынка, Алена Дегрик называет индийский сервис Paytm, блокчейн-стартап MoneyTap, а также китайский WeChat Pay.

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Тег Алена Дегрик, Леогейминг Пэй, LeoGaming, Алена Шевцова

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