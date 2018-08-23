Альфа-Банк успешно перешел на собственный процессинг

Альфа-Банк завершил миграцию на собственный процессинг и полностью восстановил активность платежных карт. Карты банка были недоступны около шести часов

В среду 22 августа Альфа-Банк Украина запустил собственный процессинговый центр и переключил обслуживание платежных карт банка с Украинского процессингового центра на новую собственную платформу SmartVista, говорится в сообщении пресс-службы банка.

В банке отмечают, что запуск собственного процессингового центра увеличит скорость обслуживания и выдачи платежных карт, позволит запустить технологию 3D Secure для повышения безопасности карточных расчетов, говорится в сообщении банка.

За ходом миграции клиенты банка могли следить благодаря онлайн-трансляции на официальном сайте банка, где сообщалось обо всех предпринимаемых командой банка действиях. Исходя из данных трансляции карты Альфа-Банка Украина были недоступны всего около 6 часов, с 10:20 до 16:10. Спустя несколько часов банк включил систему интернет-банкинга My Alfa-Bank и мобильный банкинг Alfa-Mobile Ukraine и все ранее приостановленные сервисы. В настоящее время карты и системы банка работают без ограничений.

"Для нас очень важно было не подвести клиентов и оперативно завершить работы по запуску собственного процессинга. Ведь мы понимаем, что даже несколько часов без доступа к средствам на платежной карте или возможности совершить необходимые платежи в интернет-банкинге сегодня являются дискомфортом для наших клиентов", – заявил вице-президент, глава розничного бизнеса Альфа-Банка Украина Алексей Карчажкин.

Ранее сообщалось, что Альфа-Банк Украина 22 августа временно остановит любые операции по платежным картам банка из-за запуска собственного процессингового центра. Временная остановка карточных платежей коснулась 1,8 млн активных карт Альфа-Банка Украина (по данным на 1 июля 2018 г.), что составляет 5% от общего количества активных карт в Украине.