Альфа-Банк запустил валютообмен в мобильном приложении, без комиссий

Альфа-Банк запустил мгновенную конвертацию по единому курсу и включил функцию заказа валютной карточки

Альфа-Банк запустил валютообмен в мобильном приложении, без комиссий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/c11/850/5c5c11850fcb5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/c11/850/5c5c11850fcb5.jpg 2019-02-07T14:21:00+02:00 Украина Альфа-Банк запустил мгновенную конвертацию по единому курсу и включил функцию заказа валютной карточки

7 февраля стал поворотным днем для валютного рынка в Украине — вступил в силу новый профильный закон, которым облегчается множество правил, связанных с приобретением иностранных денег. И для бизнеса, и для частных лиц. Людям повезло особенно, они смогут покупать и продавать доллары/евро самыми разными способами. Один из наиболее удобных и простых предложил Альфа-Банк.

Клиенты Альфа-Банка смогут провести валютообмен не доходя до отделения или уличной кассы. Все можно сделать в своем мобильном телефоне. В обновленной версии Alfa-Mobile Ukraine. Для этого достаточно трех вещей: открытого гривневого и валютного счета, а также установленного мобильного приложения в телефоне. В зависимости от смартфона — для iOS и Android.

Операция проще простого: выбрать в главном экране Alfa-Mobile Ukraine кнопку "Обменять", определить с какого счета проводить обмен (из гривны в доллар/евро или наоборот) и вбить нужную сумму. Это все. Пересчет и конвертация произойдут автоматически. Банк спишет безналичную сумму с одного счета и зачислит на другой. Быстро и без очередей. Паспорт и дополнительная идентификации не нужны, ведь человек все это проходил во время открытия карточного счета.

Что очень важно — Альфа-Банк не взымает с клиентов никаких комиссий за валютную конвертацию через свое мобильное приложение. Никаких накруток и скрытых платежей. Нет также специальных курсов для безналичных конвертаций. Как наличные, так и безналичные покупки-продажи доллара/евро в Альфа-Банке совершаются по единому курсу, который утверждается руководством каждый день. Он действует во всех отделениях банка по всей стране.

Этот курс не скрывается. Люди могут сразу его видеть перед покупкой/продажей во все том же мобильном приложении.

"Операции покупки/продажи валюты будут производиться без комиссии по единому курсу валют, который действует в отделениях банка. Приобретенная валюта моментально доступна клиенту на счете или карте для расчетов, размещения на депозите или снятия наличных", — подтвердил вице-президент, глава управления электронного бизнеса Альфа-Банка Украина Илья Боровов.

Пока люди будут осваиваться в новом сервисе, они всегда смогут получить дополнительные консультации в call-центре. А те, у кого нет валютной карты — смогут легко ее заказать. Опция заказа уже доступна в Alfa-Mobile Ukraine. Делается это также просто, как остальные мобильные услуги в Альфа-Банке.

Потому финансисты не сомневаются, что новый сервис найдет отклик в сердцах украинцев. Наши люди легко подхватывают прогрессивные новшества, и отдают предпочтение новым технологиям.

"Мы ожидаем достаточно высокий спрос на услугу с первых дней работы сервиса и переход значительной части клиентов на онлайн-покупку валюты за счет удобства. В то же время в среднесрочной перспективе наличный обмен через кассы банков и обменные пункты все равно будет все еще востребован клиентами, привыкшими оперировать наличной валютой. К тому же снятие иностранной валюты в банкоматах пока не разрешено, поэтому кассы банка являются единственным местом получения наличной валюты", — заметил Илья Боровов.

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