Алла Шлапак: "Платные дороги в Украине могут оказаться "провальным проектом"

Несмотря на то что Верховная Рада узаконила платные дороги в Украине, есть все предпосылки к тому, что направленное на пополнение бюджета действие не принесет желаемых результатов. Об этом в эфире телеканала "Прямой" рассказала политик Алла Шлапак

Верховная Рада Украины приняла закон, согласно которому разрешено передавать на условиях концессии дороги общего пользования государственного значения для строительства и эксплуатации.

Как считают авторы документа, он поспособствует созданию условий для привлечения инвестиций для строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения, а также обеспечит содержание и своевременный ремонт таких дорог.

Алла Шлапак заметила, что нельзя говорить о тех дорогах, которых нет. "То, чего не существует – бюджет не наполнит. Допустим, альтернативные платные дроги будут строить. Но, у нашего правительства есть еще одна "нехорошая привычка", точнее сказать зависимость – делать все за чужие деньги, то есть – постоянно искать кредиты. А кредиты потом надо отдавать. Поэтому, если даже хорошие платные дороги будут строить, то для пополнения бюджета они служить не будут. Проценты по кредитам, возможно, помогут отдавать, но не более. Новые дороги в том виде, как они анонсируются сегодня не вызывают доверия", – заявила депутат в эфире телеканала.

Идеальный вариант для работы дорог во благо бюджета, по мнению Аллы Шлапак, включает в себя три вещи: первое, дороги должны строить украинцы – это новые рабочие места, а значит зарплаты, второе – должны эксплуатировать украинцы и третье, это отсутствие воровства на всех перечисленных этапах. "В ином случае впору будет шутка о том, что украинская земля асфальт не принимает", – резюмировала депутат Киеврады Алла Шлапак.

Напомним, 31 августа 2017 года советник главы Укравтодора Александр Кава назвал стоимость проезда по первой в Украине платной дороге Киев – Белая Церковь. Она обойдется водителям примерно в €4,5 при среднем тарифе 9 евроцентов за километр.