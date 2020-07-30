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Американские самолеты-разведчики снова пощекотали нервы российским оккупантам в Крыму

30 июля, 20:28

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Российский истребитель Су-27 наблюдал за американцами с безопасного расстояния

Американские военные продолжают разведывательные полеты над Черным морем и приближаются к берегам оккупированного Россией Крыма. Вот и в четверг, 30 июля, это снова сделали стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Boeing P-8 Poseidon ВМС США.

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В ответ россияне подняли в воздух истребитель Су-27. Об этом со ссылкой на Национальный центр управления обороной РФ сообщает "Интерфакс".

"Экипаж российского истребителя последовательно приблизился на безопасное расстояние к воздушным объектам и идентифицировал их как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США", – говорится в сообщении.

После разворота американских самолетов-разведчиков истребитель вернулся на аэродром базирования, говорится в сообщении российских военных.

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Оккупанты заявили, что 23, 24 и 27 июля американские самолеты-разведчики также совершали полеты в воздушном пространстве над Черным морем, и каждый раз поднимались российские Су-27.

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Напомним, в США заявляли, что будут направлять самолеты в международное воздушное пространство над Черным морем , несмотря на перехваты американских разведчиков российскими истребителями.

Сайт "Сегодня" также сообщал, что морские границы Украины будут охранять десятки сверхсовременных кораблей:

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Крым Черное море оккупанты су-27 самолет-разведчик Poseidon
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