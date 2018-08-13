Американский ракетный эсминец Carney вошел в Черное море

Эсминец ВМС США Carney ("Карни"), оснащенный системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), в воскресенье вошел в Черное море. Об этом говорится в распространенном заявлении пресс-службы 6-го флота ВМС США, – пишет ТАСС.

Пресс-служба заявила, что корабль направился в воды Черного моря "с целью проведения операций по обеспечению безопасности на море, а также для укрепления совместимости флотов союзников и партнеров в регионе".

"Прибытие Carney в Черное море демонстрирует нашу сохраняющуюся приверженность безопасности и стабильности в регионе. То время, которое мы проведем там, поможет нам повысить совместимость [с другими флотами], а также [усовершенствовать] процесс обмена информацией и опытом между партнерскими государствами", – приводятся в заявлении слова командира эсминца Carney Тайсона Янга.

Эсминец Carney входит в 6-й американский флот, это 14-й корабль типа Arleigh Burke ("Арли Берк"). Его длина – 154 метра, водоизмещение – 9 тыс. тонн. Эсминец введен в эксплуатацию в 1996 году, он оснащен системой противоракетной обороны Aegis ("Иджис"), ракетами Tomahawk ("Томагавк") и Harpoon ("Гарпун"), а также системами ПВО и подводного обнаружения и атаки. Он может нести два штурмовых вертолета Sikorsky MH-60R ("Сикорский").

Согласно положениям конвенции Монтре 1936 года, военные корабли нечерноморских государств в мирное время могут находиться в Черном море не более 21 дня.

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