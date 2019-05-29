Андрей Довбенко: технологии не должны делать общество заложником теорий заговора

В 2019 году в Наблюдательном совете города Сан-Франциско прошли беспрецедентные слушания: местные чиновники обсуждали необходимость запрета на работу системы распознавания лиц. Горячая дискуссия с учетом общественного мнения по этому поводу длилась несколько месяцев. Противники такого решения были уверены, что отключение системы – лучший способ упростить жизнь преступникам. Сторонники же указывали на то, что "всевидящее око" в его нынешнем виде далеко от совершенства и поэтому допускает ошибки (особенно при обработке изображений лиц женщин и афроамериканцев). Кроме того, функционирование системы, по их мнению, создает почву для нарушения права на конфиденциальность и других свобод граждан без критической на то необходимости. В итоге Наблюдательный совет принял решение запретить использование "умных камер" местной полиции и другим муниципальным агентствам. Также под запретом оказалась полученная с их помощью информация. При этом система осталась активной на объектах федерального значения: в морском порту и в аэропортах. "Этим голосованием Сан-Франциско подтвердило, что технология слежения несовместима со здоровой демократией, и что граждане заслуживают право голоса в спорах о необходимости высокотехнологичного надзора", – прокомментировал результат финального голосования представитель Американского союза общественных свобод Мет Кейгл.

Дискуссия о необходимости запрета работы системы распознавания лиц в Сан-Франциско, по сути, является продолжением одного из главных споров эпохи интернета: что же важнее для общества – право на приватность или безопасность в сети? О том, почему в поисках правильного ответа на этот вопрос важно учитывать все мнения и как это связано с Украиной, в своей статье пишет юрист и адвокат из Киева Андрей Довбенко. Подробная информация про Андрея Довбенко доступна на многих сайтах.

Как подчеркивает юрист Андрей Довбенко, различные устройства для доступа в интернет (смартфоны, ноутбуки, планшеты и т.д.) уже давно стали главными "шпионами" современности. Многие пользователи даже не подозревают о том, какой колоссальный объем информации с помощью таких девайсов собирают, к примеру, такие интернет-гиганты как Google и Facebook. Этим компаниям доступна информация:

- о вашем точном местоположении в то или иное время;

- кто входит в круг вашего общения;

- какие товары вы чаще всего ищете и покупаете в интернете;

- о ваших интересах и предпочтениях в политике, спорте, религии и т.д.;

Это далеко не полный перечень данных, однако, чтобы понимать какую опасность представляет их передача в третьи руки, достаточно вспомнить скандал c английской компанией Cambridge Analytica (CA). В 2017 году выяснилось, что CA, при содействии Facebook, получила доступ к информации о предпочтениях более 50 млн пользователей самой популярной в мире социальной сети. Андрей Довбенко считает, что с ее помощью сотрудники агентства сумели повлиять на:

- положительный исход голосования о выходе Великобритании из Евросоюза (Brexit);

- победу на президентских выборах 2016 года в США Дональда Трампа;

- результат более 200 различных политических кампаний по всему миру.

Скандал с Cambridge Analytica стал своего рода переломным моментом в истории Facebook: в этом году Марк Цукерберг (основатель и владелец Facebook) сообщил, что социальная сеть станет более закрытой и сместит акцент с ленты новостей на личное общение пользователей и система защиты данных станет более надежной по сравнению с собой же образца 2017 года.

С другой стороны, вопрос обеспечения безопасности информации в сети за последние годы стал только острее, пишет юрист Андрей Николаевич Довбенко.

Самое тревожное, по мнению адвоката, что многие государства злоупотребляют своими возможностями доступа к чувствительным данным интернет-пользователей под предлогом их защиты от терроризма и киберпреступности. Необходимость большой дискуссии о поиске компромиссного решения, которое устроит и силовиков, и общество, уже перезрела, уверен адвокат. При этом мнение как одной, так и другой стороны должно быть равноценным. Ведь там, где есть недостаток информации, всегда возникают домыслы и теории заговора. Довбенко Андрей Николаевич делает выводы, что главное – не впадать в крайности (это когда общество стремится любой ценой к приватности, а государство – к безопасности). Избежать этого можно путем проведения большой дискуссии, в которой все участники будут равны.

Андрей Довбенко уверил, что за примером далеко ходить не нужно. В начале 2019 года объявлено о старте тестирования системы распознавания лиц (аналогичной той, что работала в Сан-Франциско) в Киеве. Техническая сторона вопроса вызывает куда меньше опасений, чем отсутствие полноценной общественной дискуссии о необходимости такой системы для наблюдения за порядком в столице Украины.

И напоследок несколько советов для тех, кто стремится к большей безопасности в интернете:

- используйте для переписок зашифрованные каналы различных мессенджеров, а не sms;

- установите пароль доступа на ваш гаджет на тот случай, если он попадет в сторонние руки;

- никому и никогда не передавайте ваши логины и пароли от почты и соцсетей, особенно в различных переписках;

- шифруйте при помощи различных (и несложных) программ данные на всех носителях, которые вы можете случайно потерять.

- и главное: подумайте дважды, прежде чем разглашать в интернет-пространстве любую личную информацию.

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