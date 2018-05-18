Андрей Мацола: сегодня наш пивной рынок похож на "яму с крокодилами"

По мнению известного предпринимателя и владельца компании "Перша приватна броварня" Андрея Мацолы, которое он высказал в интервью агентству LIGA.net, отношения в сообществе украинских производителей пива во многом схожи с теми, что наблюдаются в яме с крокодилами. "Пока у рептилий достаточно еды – они как-то сосуществуют, как только пищи не стало – начинают пожирать друг друга, – заявил он. – Сейчас ситуация достигла критической точки. Если дальше так пойдет, и никто не изменит свою позицию, кто-то должен будет с рынка уйти".

Свою же компанию Андрей Мацола позиционирует как стоящую в стороне от этих процессов. "Мы вне этой истории, потому что позиционируем себя как пивоварня-бутик, у нас сегмент премиум+, премиум, верхний мейнстрим, – говорит бизнесмен. - Мы не производим пиво в 2,5-литровой таре, и наша двухлитровая бутылка стоит значительно дороже, чем у конкурентов. Собственно, наша цель – развивать культуру потребления пива, а не расширять эту "яму с крокодилами".

Предприниматель уже несколько лет поднимает тему культуры потребления пива. С целью ее развития вначале этого года он отдал свой первый завод во Львове крафтовым пивоварам: "Мы решили создать в Украине первый пивоварный хаб – Insider Craft Hub. Сейчас тема крафтового производства очень актуальна. В прошлом году я полетел в Америку, поездил по крафтовим пивоварням, чтобы изучить эту культуру. Она же там сформировалась более 20 лет назад. После этой поездки решил сделать крафт доступным в Украине. В рамках этого проекта мы приглашаем ведущих крафтовых пивоваров мира: из США, Исландии, Дании и других стран. И они на мощностях Insider Craft Hub будут варить свое пиво".

В планах Мацолы также предоставить молодым украинским крафтовикам возможность сварить свое пиво в Insider Craft Hub. "Крафт – это мировой тренд, – объясняет Андрей Мацола. - Чтобы понять назначение такого продукта, оптимально поехать в ту же Калифорнию и почувствовать атмосферу. Там классический способ потребления – общение, и при этом никто не напивается".