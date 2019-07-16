Андрей Стрихарский – шаг к переменам!

Его обещания и наши устремления совпадают

Если благо народа – высший закон, если выражение "Глас народа – глас Божий" встречается почти во всех европейских странах, то желая депутатства, каждый по-своему провозглашает подобные программные предпочтения.

Среди всех претендентов наиболее прицельно, лаконично и в унисон с народными ожиданиями и имеющимися возможностями выполнения обязательств заметно отличается цель партии "Слуга народа" и планы Андрея Стрихарского. Он достигал и будет достигать при любых обстоятельствах намеченного.

В частности, меня обрадовало устремление кандидата "построить страну, в которой хочется жить, чтобы наши небольшие города и села стали похожи на европейские".

Когда иностранцы, представители международных организаций бывают в наших краях, они всегда восхищаются и поражают до глубины души своим признанием и почтением к Шполянщине как географическому центру Украины. Об этом говорили и у нас, и те шполяне, кто за рубежом, все идею восторженно оценили.









Итак, я очень хотел бы, чтобы избиратели правильно определились и поняли, что среди всех только Андрей Стрихарский обладает теми профессиональными качествам, имеет предпринимательский талант и опыт, которые дадут ему возможность реализовать громкую европейскую идею.

Наш край – это место трех центров: географического – Шполянщина, национального – Звенигородщина, родина Т. Шевченко, и Городищина – областной географический центр.

Мы хотим и наиболее географически оправдано и экономно здесь реализовать разнообразные общеукраинские проекты. Андрей Стрихарский в случае избрания будет отвечать за отличную подготовку всего необходимого. Ведь он обязуется "инициировать создание стратегии развития бренда страны, отдельных городов и поселков для восстановления инвестиционных процессов и развития туризма". Его обещания и наши устремления совпадают.

К новым шагам в развитии района может стимулировать новая политика партии "Слуга народа". Познакомившись с программой Андрея Стрихарского, я с радостью подумал про себя: "Это же то, что нам нужно!". И поддержка фермерских малых и средних хозяйств, и выращивание экопродукции, и развитие села, чтобы медицина, социальные услуги были на уровне города.

Андрей, в его 38 лет и благодаря его солидному опыту организации крупномасштабных производственных дел в состоянии найти выход из данной ситуации.

Новаторство партии "Слуга народа" проявится и в нашем регионе.

Кстати, если Шполянщина – географический центр Украины, а Рахов – географический центр Европы – это ось может попутно послужить этому.

И еще одно: в каждой стране есть свои географические центры, существует ассоциация городов – географических центров. Почему бы не вступить шполянам в ассоциацию? Почему бы не воспользоваться побратимским сотрудничеством и общением?

Я уверен, что энтузиазм Андрея и заинтересованность зе-партийцев новыми коммуникационными возможностями принесет положительные результаты: Шполянщина обновится и начнет новую страницу в своем развитии.

Хочется, чтобы наши совместные усилия подняли значимость украинского географического центра. Андрей Стрихарский среди других претендентов на депутатство заметно выделяется – как современный украинский творец, как человек, который сумел в своей профессиональной деятельности достичь значительных успехов – в строительстве жилья, школы, детсадов, 1000 трудоустройств.

А еще он – сын учителей, постоянно учится, заботится о своем всестороннем развитии.

Андрей Стрихарский достоин депутатского мандата. Выбрав его в парламент, мы не будем разочарованы. Учительский сын людей не обидит. Он о них будет заботиться.

Хороший человек не может жить изолированно. Ему необходимо общество хороших людей. Становится понятно, почему Андрей, творец в расцвете сил, выбирает политическую силу подобных политических, государственных предпочтений – партию "Слуга народа".

Станислав Мазурик, общественный деятель

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