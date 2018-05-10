Ангел и воздушные шары: программа "Сиротству – нет!" огласила имена победителей конкурса "Поздравь свою маму!"

В канун Дня матери, который Украина празднует во второе воскресенье мая, программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова провела конкурс детского рисунка "Поздравь свою маму!". Его юные участники смогли опубликовать свои работы, слова благодарности и поздравления мамам на странице программы в социальной сети Facebook.

Согласно условиям конкурса, одним из победителей стал участник, набравший наибольшее количество голосов. Это 6-летний Андрей из Киева. На его рисунке – счастливая семья: мама, папа и маленький мальчик с разноцветными воздушными шарами.

Еще одного победителя выбрало жюри, в состав которого вошли представители Фонда Рината Ахметова. Это 13-летняя Людмила, которая воспитывается в детском доме семейного типа. Девочка нарисовала маму в образе ангела, который защищает своими крыльями детей и каждому из них дарит свое сердце и любовь.

В ближайшие дни Андрею и Людмиле будут переданы подарки, которые дети смогут вручить своим мамам к празднику. Это красивые портативные зарядные устройства. А для ребят-победителей Фонд Рината Ахметова приготовил чудесные наборы для занятий живописью.

"Конкурс "Поздравь свою маму!" – еще один способ напомнить обществу о проблемах сиротства в Украине, которой Фонд Рината Ахметова уделяет пристальное внимание, – сказала Наталья Барышпольская, руководитель программы Фонда Рината Ахметова.– Этот конкурс дал возможность детям выразить свою любовь самым дорогим людям на свете – мамам. Все работы наполнены теплом, светом и позитивом. И все они иллюстрируют, насколько важно для каждого ребенка воспитываться в семье и иметь любящую маму. Мы очень благодарны всем детям, которые приняли участие в конкурсе. И очень хотим, чтобы каждый ребенок рос в семье. Для этого и работает программа "Сиротству – нет!".

Благодаря программе Фонда Рината Ахметова семьи нашли более 9 тысяч ребят. Сейчас на портале "Сиротству – нет!" размещены анкеты свыше пяти тысяч мальчиков и девочек, которые мечтают быть нужными и любимыми. И чтобы у них когда-нибудь появилась возможность поздравить самую дорогую и любимую маму.