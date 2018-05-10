Ангел и воздушные шары: программа "Сиротству – нет!" огласила имена победителей конкурса "Поздравь свою маму!"

Сегодня, 12:11

Для ребят-победителей Фонд Рината Ахметова приготовил чудесные наборы для занятий живописью

Ангел и воздушные шары: программа "Сиротству – нет!" огласила имена победителей конкурса "Поздравь свою маму!"

В канун Дня матери, который Украина празднует во второе воскресенье мая, программа "Сиротству – нет!" Фонда Рината Ахметова провела конкурс детского рисунка "Поздравь свою маму!". Его юные участники смогли опубликовать свои работы, слова благодарности и поздравления мамам на странице программы в социальной сети Facebook.

Согласно условиям конкурса, одним из победителей стал участник, набравший наибольшее количество голосов. Это 6-летний Андрей из Киева. На его рисунке – счастливая семья: мама, папа и маленький мальчик с разноцветными воздушными шарами.

31706564_1001676753322284_4368642306002124800_o

Еще одного победителя выбрало жюри, в состав которого вошли представители Фонда Рината Ахметова. Это 13-летняя Людмила, которая воспитывается в детском доме семейного типа. Девочка нарисовала маму в образе ангела, который защищает своими крыльями детей и каждому из них дарит свое сердце и любовь.

31589827_436134073497280_4325954325399470080_n

В ближайшие дни Андрею и Людмиле будут переданы подарки, которые дети смогут вручить своим мамам к празднику. Это красивые портативные зарядные устройства. А для ребят-победителей Фонд Рината Ахметова приготовил чудесные наборы для занятий живописью.

32159331_2135244589826251_1729436059965587456_n

"Конкурс "Поздравь свою маму!" – еще один способ напомнить обществу о проблемах сиротства в Украине, которой Фонд Рината Ахметова уделяет пристальное внимание, – сказала Наталья Барышпольская, руководитель программы Фонда Рината Ахметова.– Этот конкурс дал возможность детям выразить свою любовь самым дорогим людям на свете – мамам. Все работы наполнены теплом, светом и позитивом. И все они иллюстрируют, насколько важно для каждого ребенка воспитываться в семье и иметь любящую маму. Мы очень благодарны всем детям, которые приняли участие в конкурсе. И очень хотим, чтобы каждый ребенок рос в семье. Для этого и работает программа "Сиротству – нет!".

Благодаря программе Фонда Рината Ахметова семьи нашли более 9 тысяч ребят. Сейчас на портале "Сиротству – нет!" размещены анкеты свыше пяти тысяч мальчиков и девочек, которые мечтают быть нужными и любимыми. И чтобы у них когда-нибудь появилась возможность поздравить самую дорогую и любимую маму.
дети, конкурс, день матери, рисунки, победители, фонд Рината Ахметова, Сиротству – нет!

Вы сейчас просматриваете новость "Ангел и воздушные шары: программа "Сиротству – нет!" огласила имена победителей конкурса "Поздравь свою маму!"". Другие Последние новости Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запад

Фото: galinfo.com.ua

Фонд Рината Ахметова вернул Львову древнего носорога и мамонта

23 Апреля, 18:27

Экспонаты отреставрированы к выставке "Ледниковый период"

Украина

Фото: fdu.org.ua

Проект "Адресная помощь" Фонда Рината Ахметова помог уже более чем 10 тысячам человек

17 Апреля, 21:18

"Адресная помощь" – одна из первых масштабных программ Фонда, которая действует 12 лет
Загрузка...

Украина

"Сиротству – нет!": свыше 9 тысяч детей нашли свои семьи

10 Апреля, 11:55

На сегодняшний день в базе Всеукраинского портала национального усыновления размещены анкеты 5239 мальчиков и девочек

Украина

Фонд Рината Ахметова запускает социальный флешмоб #ОбнимиРебенка

27 Марта, 12:40

Цель акции - показать детям, что их любят, ценят и заботятся
Загрузка...