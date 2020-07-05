Армия для каждой области: какой в Украине будет территориальная оборона

Сейчас численность теробороны 80 тысяч человек, но планируют намного больше

В Украине уже не первый год отряды территориальной обороны проходят боевые учения и учатся защищать населенные пункты от возможной агрессии. На данный момент на каждый регион рассчитана одна бригада, в будущем численность формирований теробороны будут увеличивать.

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Об этом рассказал в интервью "Голосу Америки" заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос.

По его словам, внедрение в Украине территориальной обороны включает в себя пять шагов: организация сопротивления в случае открытой агрессии; создание мощной и жизнеспособной системы территориальной обороны внутри страны; военно-патриотическое воспитание молодежи; организация информационного сопротивления; военная подготовка населения.

"Что такое территориальная оборона? Это надежный тыл в любой точке страны. Военные воюют на фронте, а тероборона – внутри страны. Тероборона работает по принципу: я защищаю себя, свой дом, улицу, город, область. То есть, люди ответственны за защиту местности, которую они знают. Граждане, которые будут участвовать в теробороне, будут подписывать контракты. После прохождения курса подготовки они будут иметь право на владение нарезным оружием. Я понимаю, что для многих этот вопрос вызывает беспокойство или панику, но опыт других государств показывает: владение подготовленного населения оружием – гарантия существования государства", – сказал Кривонос.

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Замсекретаря СНБО отметил, что эта структура будет строиться поэтапно, поскольку нужно время, чтобы людей научить, объединить и сформировать один действенный организм.

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"Сейчас речь идет об одной бригаде на область, плюс город Киев. То есть на первом этапе – 80 тыс. Со временем, через три-четыре года, эта цифра должна увеличиться до 160 тыс., а затем и до 250 тыс. Почему? Потому что у нас огромное количество объектов внутри страны, требующих контроля и защиты, а численность Нацгвардии – 54 тыс., Нацполиции – 115 тыс. Мы рассматриваем тероборону не просто как военную компоненту. Речь идет и о ее привлечении в борьбе с природными и техногенными чрезвычайными ситуациями", – объяснил чиновник.

Как сообщали новости "Сегодня", бывший секретарь СНБО Александр Турчинов рассказывал ранее, что за счет формирования территориальной обороны в Украине появится полумиллионная армия, способная отбить полномасштабную атаку. По его словам, планируется, что каждый город в стране станет неприступной крепостью для захватчиков.

Напомним, президент Владимир Зеленский назначил первого замсекретаря СНБО Михаила Коваля ответственным за территориальную оборону Украины.

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