Атака на украинский сегмент Facebook: заблокированы акаунты известных активистов

По словам активистов, причиной бана становятся их старые публикации о войне на Донбассе, аннексии Крыма, а также комментарии о России

В последние несколько дней продолжается атака на страницы украинских волонтеров и активистов в соцсети Facebook – как сообщили в Фонде "Повернись живим", пророссийские боты активно жалуются на украинцев в соцсети, добиваясь блокировки украинских аккаунтов.

Так, без возможности реагировать в соцсети остались известные украинские блогеры, расследователи, активисты, представители общественных организаций и журналисты.

В Фонде сообщили, что, по словам активистов, причиной бана становятся их старые публикации о войне на Донбассе, аннексии Крыма, а также комментарии о России.

"Боты по несколько тысяч подписываются на страницы украинских активистов и волонтеров, тщательно анализируют их публикации до 2013-2014 гг., А затем отправляют администрации Facebook жалобы. Чтобы избежать бана, пользователям советуют закрывать старые посты в настройках соцсети", – рассказали в Фонде.

Также в организации напомнили, что подобная массовая атака уже проводилась несколько лет назад, когда украинцев банили в Facebook за фотографии и карикатуры на российского президента и лидеров боевиков.

"18 марта в России состоятся выборы президента. Поэтому есть вероятность, что массовая атака на украинских активистов в Facebook – это еще одно проявление страха оккупантов перед Украиной и ее гражданами", – отметили в Фонде "Повернись живим".

Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о противодействии российской информационной агрессии, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".

Ранее СБУ разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб. Как сообщили в СБУ, операция российских спецслужб была направлена на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур.