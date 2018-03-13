Атака на украинский сегмент Facebook: заблокированы акаунты известных активистов

Сегодня, 14:19

По словам активистов, причиной бана становятся их старые публикации о войне на Донбассе, аннексии Крыма, а также комментарии о России

Фото: buhbiz.com.ua
Фото: buhbiz.com.ua

В последние несколько дней продолжается атака на страницы украинских волонтеров и активистов в соцсети Facebook – как сообщили в Фонде "Повернись живим", пророссийские боты активно жалуются на украинцев в соцсети, добиваясь блокировки украинских аккаунтов.

Так, без возможности реагировать в соцсети остались известные украинские блогеры, расследователи, активисты, представители общественных организаций и журналисты.

В Фонде сообщили, что, по словам активистов, причиной бана становятся их старые публикации о войне на Донбассе, аннексии Крыма, а также комментарии о России.

"Боты по несколько тысяч подписываются на страницы украинских активистов и волонтеров, тщательно анализируют их публикации до 2013-2014 гг., А затем отправляют администрации Facebook жалобы. Чтобы избежать бана, пользователям советуют закрывать старые посты в настройках соцсети", – рассказали в Фонде.

Также в организации напомнили, что подобная массовая атака уже проводилась несколько лет назад, когда украинцев банили в Facebook за фотографии и карикатуры на российского президента и лидеров боевиков.

"18 марта в России состоятся выборы президента. Поэтому есть вероятность, что массовая атака на украинских активистов в Facebook – это еще одно проявление страха оккупантов перед Украиной и ее гражданами", – отметили в Фонде "Повернись живим".

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Напомним, президент Украины Петр Порошенко подписал указ о противодействии российской информационной агрессии, введя в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 26 января 2018 года "О дополнительных мерах по противодействию информационной агрессии Российской Федерации".

Ранее СБУ разоблачила очередную специальную информационную операцию российских спецслужб. Как сообщили в СБУ, операция российских спецслужб была направлена на дискредитацию украинской журналистики и силовых структур.
журналисты, facebook, соцсети, боты

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Источник:

"Сегодня"

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