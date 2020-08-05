АТБ и PepsiCo дарят деньги на квартиру

Миллион на квартиру и 20 смартфонов - призы масштабной промокампании для покупателей АТБ

Компания PepsiCo и "АТБ-Маркет" решили порадовать своих клиентов и подарить возможность выиграть невероятные призы – 1 000 000 грн на собственную квартиру или крутой смартфон!

С 3 по 30 августа 2020 две ведущие украинские компании запускают первую в Украине промокампанию подобных масштабов: "Купуй в АТБ — квартира чекає тебе".

В ней восхищение вызывает все — от подарков, до выбора приглашенной звезды. Ведь лицом и главным героем акции выступил любимец публики — Олег Винник.

Вместе с ним был создан шуточный рекламный ролик, в котором певец успел влюбить в себя двух героинь, проехаться на кассовой ленте и призвать всех скорее бежать и покупать любимые хрустящие снеки и напитки от PepsiCo в сети магазинов "АТБ-Маркет", чтобы выиграть новенький смартфон или 1 000 000 грн на собственную квартиру.

Что же нужно сделать, чтобы стать одним из претендентов на получение подарка? Все просто: купи в "АТБ-Маркет" продукцию на сумму от 150 или 350 грн с обязательным наличием в чеке хотя бы одного товара от брендов-партнеров ТМ "Pepsi", "Lay's", "ХрусTеam" и "Sandora" и регистрируй код с чека. Больше деталей об акции ищи по ссылке: https://atb-kvartyra.com.ua/

А кто же станет этими тремя счастливчиками, которые получат по 1 000 000 грн на квартиру, и 20 победителями, которые заменят старый телефон на новенький крутой смартфон, страна узнает уже 1 сентября 2020 в 14.00 по киевскому времени.

А может, счастливчиком станешь именно ты? Не теряй времени и скорее беги в "АТБ-Маркет"!

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