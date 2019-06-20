Беланов станет арбитром в постфутбольном реванше "Украина – Сербия"

Постфутбольный батл – так организаторы назвали кулинарный поединок в ресторане балканской кухни, в котором сразятся два шеф-повара заведения

Завтра, 21 июня, в ресторане балканской кухни Balkan’Sky состоится постфутбольный батл. Так организаторы назвали кулинарный поединок-реванш, в котором сразятся два шеф-повара заведения. Шеф из Сербии Далибор Плевальчич, огорченный тем, что сборная его страны проиграла национальной сборной Украины (со счетом 5:0) в матче предквалификации Евро-2020, бросил вызов своему коллеге по кухне – шефу Владимиру Бойко.

Повара будут готовить блюда для посетителей ресторана, а последние станут судьями и будут выбирать сильнейшего.

Судить постфутбольный кулинарный поединок будет обладатель "Золотого мяча", легендарный украинский футболист Игорь Беланов, а также, судья телевизионного шоу "Мастер Шеф" Татьяна Литвинова.

Однозначно будет не только интересно, но и очень вкусно, предупреждают организаторы и приглашают гостей к столу.

Забронировать столик и стать членом жюри исторического поединка шефов можно по телефону 067-247-11-77

Отметим, что поддержать повара-серба прибудет лично посол Сербии в Украине, поэтому украинскому шефу нужна не менее солидная поддержка со стороны украинских болельщиков футбола и ценителей вкусной балканской кухни.

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