"Белые пятна на карте Украины": в 116 районах не создано ни одной территориальной общины

Ни одной объединенной территориальной общины не создали в 116 районах Украины. Об этом сообщил министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Зубко на своей странице в Facebook.

"У 116 районах на создано ни одной ОТГ. Важная цель – отсутствие белых пятен на карте Украины", – говорится в сообщении.

Он отметил, что сейчас в Украине созданы 803 объединенные территориальные общины, 98 из которых ожидают решений ЦИК о назначении первых выборов. Также заработал закон о присоединении к городам областного значения – 12 территориальных общин присоединились к трем городам областного значения.

Как сообщалось, в 2018 году в рамках реформы децентрализации объединенные громады получат дополнительные 38 миллиардов гривен. Кроме того, местные бюджеты в 2018 году получат 100% единого налога, уплачиваемого сельхозпроизводителями, плательщиками четвертой группы упрощенной системы налогообложения – против 86% в 2017 году.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что благодаря децентрализации местные бюджеты выросли вдвое.