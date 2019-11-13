Безграничный шопинг: как сделать Черную пятницу еще выгоднее

Главное — не потерять голову, ведь Черная пятница — это скидки до 90%

Black Friday в Украине проводится примерно с 2010 года. У нас распродажа только набирает обороты, в то время как американцы уже давно продумали целую систему лайфхаков, делающих самый выгодный шопинг в году еще приятнее. Интересный факт — жители США берут отгулы, чтобы насладиться походом по магазинам в полной мере.

Традиционно акция выпадает на промежуток между 23 и 29 ноября, так как проводят ее в первую пятницу после Дня благодарения США (праздник отмечают в последний четверг месяца). Длится ценопад всего сутки, так что времени на долгие раздумья и колебания нет. Кстати, в 2019 году распродажа начнется 29 ноября.

Краткое руководство по подготовке к шопингу

Главное — не потерять голову, ведь Черная пятница — это скидки до 90%. Аномально низкие цены часто приводят к необдуманным и, как в итоге оказывается, ненужным покупкам. Поэтому первый совет — будьте рациональны. Напишите список и включите в него только те товары, которые могут быть полезны.

Это не значит, что импульсивные решения плохи. Однако, зачем покупать смешной костюм для кошки или очередную светодиодную гирлянду, если можно приобрести новый смартфон? Внимательно просматривайте каталог товаров в Черную пятницу. Видите достойный товар — заказывайте. Просто подумайте, купили бы вы его в обычный день?

Второй совет — убедитесь, что скидка действительно выгодна. Недобросовестные ритейлеры наоборот завышают цены, рассчитывая на невнимательность некоторых покупателей. Посмотрите, сколько стоит портативная колонка или телевизор с OLED дисплеем в принципе. Так вы обезопасите себя от обмана.

Внимательно подходите к выбору магазина — это третий и, по сути, самый важный совет. Скидки на Черную пятницу 2019 предложат многие сетевые магазины. Отправляйтесь за покупками либо в официальные брендовые сети, либо к их лицензированным дилерам. К примеру, технику и электронику можно купить в интернет-магазине Foxtrot.

Как не упустить стоящий товар

Аномальные скидки равны соответствующему спросу. Товары, особенно востребованные, расходятся с полочек и из онлайн-каталогов за пару часов с момента старта распродажи. Чтобы не остаться без желаемого, можно немного схитрить:

выберите интернет-магазин, которому вы готовы довериться во время акции;

найдите на страницах каталог товары из предварительно составленного списка;

добавьте их в корзину за 1-2 дня до начала ценопада;

вернитесь на сайт, когда Black Friday вступит в силу и просто оплатите товары из корзины.

Это похоже на бронирование, вот только фактически ритейлеры редко предлагают такую возможность.

Кстати, еще одна маленькая рекомендация — ищите магазины, предоставляющие своего рода "плюшки". Например, бесплатную доставку акционных товаров, дополнительные скидочные купоны, кэшбэк или бонусы на следующие заказы. Так, "Фокстрот" оплачивает доставку некоторых заказов и начисляет денежные бонусы на последующие покупки.

Есть ли у распродажи условия

Новички теряются в догадках: что же им придется сделать, чтобы получить скидку в 50% или все 70%? Большие скидки в Черную пятницу доступны всем без дополнительных условий. Единственное легко выполнимое требование — оплата товара до конца акционного периода.

Цены снижаются на товары разных групп и ценовых категорий. Причем довольно часто заметно снижается стоимость продукции премиум брендов. Производителям и продавцам это позволяет распродать популярные, но не самые ходовые из-за высокой цены товары. Покупателям — сделать приобретение, на которое они давно решаются. В выигрыше остаются все!

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама