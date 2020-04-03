"Биосфера" запускает "Фрекен БОКс" – наборы товаров для дома и гигиены с бесплатной доставкой

3 апреля корпорация "Биосфера" представила 3 вида наборов необходимых в каждом доме товаров для уборки, гигиены и приготовления пищи. Каждый из наборов содержит продукцию брендов "Фрекен БОК", Smile, Novita и Selpak: перчатки, антибактериальные влажные салфетки, туалетную бумагу, пакеты для мусора, кухонные губки, пакеты-слайдеры, ватные диски и прочие товары.

Три категории "Фрекен БОКсов" отличаются по составу и количеству продуктов: StartUp (279 грн), Optima (399 грн) и Family (699 грн). В наборы Optima и Family в качестве подарка входят пакеты для уборки за домашними животными – фирменные "покакеты" ЛайKit.

Наборы уже сейчас можно заказать онлайн на Rozetka с бесплатной доставкой через "Нова пошта" по всей Украине прямо до дверей.

"Философия бренда "Фрекен БОК" – это забота о людях, которые нам небезразличны, поэтому мы решили проявить заботу о наших потребителях, когда всем это особенно необходимо, – говорит Сергей Полисский, руководитель бизнес-направления товаров для дома в "Биосфере". – Поход в магазин сегодня сопряжен с рисками для здоровья, существуют различные ограничения, усложняющие покупки. Мы посчитали, что в среднем на выбор и покупку товаров для дома и гигиены потребитель тратит 40-45 минут в самом магазине и приблизительно такое же время на дорогу туда и обратно. Поэтому мы решили собрать в одном боксе все самое нужное и функциональное – и доставить его вам курьером за наш счет. Так вы экономите в среднем полтора часа времени, сам заказ привозят бесплатно по розничной цене ведущих ритейлеров. К тому же, нет риска, что товара не окажется на полке. Но главное – вы не подвергаете риску свое здоровье".

О компании. Корпорация "Биосфера" – лидер по производству и дистрибуции товаров для дома и личной гигиены в Восточной Европе и Центральной Азии. Сегодня продукция компании представлена на 20 рынках, а в продуктовом портфеле корпорации более 2 000 наименований товаров под торговыми марками "Фрекен БОК", Smile, Selpak, Vortex, Novita, Eventa, Superfresh, PRO service и др.

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