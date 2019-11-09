Битва ценников: насколько цены билетов в музей в Украине отличаются от мировых

Иностранцы облюбовали украинские музеи. Еще бы – стоимость билета существенно отличается от западноевропейской. На сколько походов в галерею хватит минимальной зарплаты в Украине, Европе и США, решили разобраться новости "Сегодня".
Вход в самые популярные музеи Вашингтона бесплатный. Платные только два – Музей новостей и Музей шпионов. И у них меньше посетителей.
"В Вашингтоне за вход платила только в Музее новостей. Дороговато, 30 долларов. Для меня приемлемая цена – 10 долларов", рассказывает Пол Браун, которая очень любит музеи.
Впрочем, государственные учреждения принимают добровольные пожертвования "кому сколько не жалко".
"Я состоятельная американка. Могу заплатить и 30, и 100 долларов. Зависит от того, насколько мне интересно заведение", – отмечает Линда Нарджес, туристка из Огайо.
В Брюсселе музеев почти полторы сотни. За вход в популярный Музей изящных искусств просят 16 евро. В среднем за билет в культурные учреждения Бельгии просят 10 евро, но в первую среду месяца большинство галерей принимает туристов бесплатно.
А сколько готовы выложить украинцы за посещение отечественного музея расспрашиваем киевлян:
"Ну, если хорошая выставка, 100 гривен не жалко"
"Я инвалид. Я не плачу".
"Я вообще никогда в музее не был. Никогда в жизни. Ну, я знаю – 50грн было бы тяжело"
"До 500 гривен. Если это картины, то почему бы нет!"
В Харьковском литературном музее входной билет стоит 20 гривен. Посетителям разрешают брать в руки большинство экспонатов и слушать пластинки.
"Цена формировалась из того принципа, чтобы быть как можно доступнее для посетителей", – отмечает Юлия Солодовник, научный сотрудник Литературного музея.
В Музее искусства Прикарпатья вход для взрослых недавно стоил 10 гривен, для детей – 5. Несколько месяцев назад билет подорожал втрое, и это испугало посетителей. Бывает, говорят работники заведения, мать заводит ребенка в зал и ждет его у дверей. Сэкономив при этом 30 гривен.
Еще один популярный в Украине музе – Богдана Хмельницкого в Чигирине. Информация для посетителей, сколько стоит экскурсия, есть как в сети, так и у входа. Для взрослых – 15 гривен, для детей – 10. В принципе, это стоимость буханки хлеба.
В состав Национального заповедника "Чигирин" входят 5 музеев. В некоторые из них входной билет еще дешевле.
"Когда дети из села к нам приезжают за 200-300 километров, им тот автобус обходится в такие деньги, что родителям было непросто наскрести средств на ту экскурсию", – говорит Виктор Лазоренко, заместитель гендиректора Национального заповедника "Чигирин".
В Минкульте музеям обещают не сокращать финансирование, чтобы они удерживали старые цены.
"Государство готово поддерживать музеи. И будет поддерживать музеи", – заявляет Ирина Подоляк, заместитель министра культуры.
При минимальной зарплаты украинцы и бельгийцы могут посетить примерно одинаковое количество музеев в своих странах.
Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о лучших музеях Киева, которые нужно обязательно посетить. Можем поспорить, что музеи, перечисленные в этой статье, вы больше нигде не встретите.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк