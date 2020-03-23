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Бизнес Рината Ахметова объединяет Украину в борьбе с коронавирусом

23 марта, 17:29

Компании SCM стали партнерами антикризисных штабов на западе и востоке страны

Компании ДТЭК, Mетинвест и другие бизнесы SCM Рината Ахметова, а также ФК "Шахтер" стали партнерами региональных антикризисных штабов по борьбе с эпидемией COVID-19 в Донецкой, Луганской, Львовской и Ивано-Франковской областях. Эти штабы созданы руководителями областей и городов по инициативе Президента Украины Владимира Зеленского после его встречи с представителями украинского бизнеса 16 марта 2020 года. Также бизнесы SCM оказывают поддержку аналогичным штабам в городах своего присутствия в других областях. Речь идет прежде всего о Днепропетровской, Запорожской и Харьковской областях.

Штабы являются центрами консолидации усилий местной власти, национальных и региональных бизнесов. Главными задачами таких штабов стали: борьба с распространением коронавируса, оказание помощи тем, кто получил осложнения от COVID-19, снижение рисков потери рабочих мест украинцами, снижение риска закрытия предприятий, особенно – в критически важных для страны отраслях.

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Напомним, Ринат Ахметов объединил усилия всех бизнесов SCM, Благотворительного фонда и ФК "Шахтер" для помощи Украине в борьбе с коронавирусом. Ранее Ринат Ахметов по личной инициативе выделил 300 миллионов гривен на борьбу страны с коронавирусом. Фонд Рината Ахметова закупает 300 тысяч экспресс-тестов для Стабилизационного фонда при Президенте Украины, а также для государственных больниц минимум 200 аппаратов искусственной вентиляции легких, другое оборудование. Фонд Рината Ахметова первым включился в борьбу с коронавирусом и с 22 февраля траншами передает МОЗ и Национальной службе здоровья средства индивидуальной защиты, экспресс-тесты и необходимое оборудование.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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Ринат Ахметов коронавирус SCM

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