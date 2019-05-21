Бизнесмен и меценат Андрей Адамовский рассказал о значимости реставрации "Бейт-Кадишин"

Реставрацию и строительство мемориального комплекса "Бейт-Кадишин" планируют завершить в течение пяти лет

Памятная доска с именами филантропов в Бейт-Кадишин.

Сопрезидент Ассоциации еврейских организаций и общин Украины ("Ваад") Андрей Адамовский говорит, что к основному зданию планируется достроить 3-уровневый павильон для музейной экспозиции.

Об этапах восстановления "Бейт-Кадишин" пишет в своей статье издание "Левый берег". Здание уникально тем, что при строительстве, которое завершилось в 1905 году, впервые в Европе архитектор Макс Моргенштерн спроектировал огромный купол из железобетона. "Бейт-Кадишин" предназначался для прощания с покойными по еврейскому религиозному обряду. Среди особенностей его декора специалисты отмечают поминальные молитвы на стенах и памятную доску с именами филантропов, за пожертвования которых и состоялось строительство.

"При реставрации историческая постройка полностью сохранится, а с тыльной стороны планируется строительство трехуровневого павильона для размещения музейной экспозиции… "Ваад" Украины имеет прямое отношение к реставрации, ведь еще в 2015 году городские власти Черновцов на 49 лет передали здание "Бейт-Кадишин" в пользование нашей организации. В 2017 году правительство Германии выделило 100 тысяч евро на наружный ремонт "Бейт-Кадишин". За эти деньги был сделан ремонт фасада и отреставрирован купол "Бейт-Кадишин". В целом на ремонт здания и создание мемориального центра нужно потратить около одного миллиона евро, хотя раньше мы предполагали, что сможем вложиться в 800 тысяч. Пока что аккумулировать такую сумму не удалось", – комментирует бюджет восстановления бизнесмен и меценат Андрей Адамовский. Он добавляет, что уже этим летом планируется внутренняя реставрация здания.

"Бейт-Кадишин" после реставрации фасада и купола.

Сопрезидент "Ваад" Украины Иосиф Зисельс отмечает, что в мемориальном центре будут затронуты и раскрыты болезненные вопросы, связанные не только с Холокостом, но и с предвоенным периодом. В частности, речь идет об оккупации Северной Буковины Советским Союзом в 1940 году, о коллаборационизме и соучастии в преступлениях. "Экспозиция будущего музея будет включать в себя фотографии, сохранившиеся документы и аутентичные предметы той эпохи", – рассказывает Иосиф Зисельс.

Проект строительства музейного павильона.

Закончить реставрацию и строительство мемориального комплекса планируется в течение пяти лет. "Бейт-Кадишин" – это наша память. Его нужно сохранить для будущих поколений. Сообща у нас получится", – заявил меценат Андрей Адамовский.

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