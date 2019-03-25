Бизнесмен Рафал Шиманский о рекламных технологиях будущего и о том, как Big Data решает проблему баннерной слепоты

Интервью с создателем рекламной сети EasyVisual Рафалом Шиманским о больших данных в рекламе и о том, как технологии меняют отношение пользователей к продвижению товаров и услуг

Бизнесмен Рафал Шиманский о рекламных технологиях будущего и о том, как Big Data решает проблему баннерной слепоты //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/b66/bfd/5c8b66bfd8a84.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/b66/bfd/5c8b66bfd8a84.jpg 2019-03-25T09:40:00+02:00 Украина Интервью с создателем рекламной сети EasyVisual Рафалом Шиманским о больших данных в рекламе и о том, как технологии меняют отношение пользователей к продвижению товаров и услуг

Эффективность и популярность баннерной рекламы снижается уже который год. В силу баннерной слепоты внимание получает только 1-2% объявлений, пользователи из поколений Y и Z хотят натива, интерактива и персонализации. Вдохнуть новую жизнь в старый формат могут большие данные, считает Рафал Шиманский, основатель IT-компании GlobalTechMakers. Ей принадлежат рекламная сеть EasyVisual, а той, в свою очередь, – рекламное приложение для смартфонов Banners App.

Banners App показывает пользователям баннерную рекламу при разблокировке смартфона, а те за просмотр либо покупку товара или услуги получают бонусы от компании. У приложения уже более 5 млн пользователей по всему миру и благодаря Big Data CTR (кликабельность) достигает 12-16%. Пользователи получают релевантный контент, рекламодатели – живой трафик, сеть – бонусы.

Расскажите об EasyVisual. Как вам удалось со старта привлечь более 5 млн пользователей? Как вы добились CTR на уровне 12-16 %, в то время как средний показатель по рынку — 1-2%?

Проект EasyVisual стартовал при поддержке FutureNet (социальная платформа, созданная по принципу МЛМ, где пользователи могут строить сети потребителей онлайн-продуктов – прим. редакции). Когда мы запустили рекламную сеть, аудитория наших партнеров уже насчитывала более 3 млн пользователей.

На конференции в Макао в сентябре 2018 FutureNet представила EasyVisual как один из своих проектов. Команда FutureNet помогает моей компании GlobalTechMakers в продвижении и других продуктов. А мы, в свою очередь, консультируем их по техническим вопросам и берем на себя задачи по разработке и развитию программной части их продуктов.

Такой феномен, как баннерная слепота, безусловно, негативно сказывается на эффективности рекламы. Поэтому в EasyVisual мы делаем все, чтобы не только бренды получали свою аудиторию, но и пользователи видели потенциально интересную им рекламу. В нашей сети рекламодатели, производители товаров и услуг могут максимально точно настроить таргетирование рекламы, а баннеры создаются и показываются с учетом персональных характеристик пользователей. Также баннеры подбираются так, чтобы они были привлекательны в том числе для рекламодателя – ему самому должно хотеться на них нажать.

Отсюда и результат – CTR на уровне 12-16%.

Какие ваши глобальные цели по росту для обоих продуктов?

Мы рассчитываем, что Banners App станет одним из самых быстрорастущих приложений по размеру пользовательской аудитории в PlayMarket Украины, Вьетнама, Китая и Польши.

Наша главная задача – в течение шести – девяти месяцев привлечь 10 млн активных пользователей. Текущая динамика показывает, что это произойдет быстрее. Однако мы понимаем, что такой рост не вечен.

Цель EasyVisual – стать особенно востребованным рекламным каналом для крупных брендов. Мы хотим донести до них, что будущее – за рекламой на мобильных устройствах. Такая реклама попадет в целевого пользователя и не останется незамеченной.

EasyVisual и Banners App работают также в Украине. Есть ли какие-то особые бонусы для украинцев?

Не просто работают, а работают с высокой степенью эффективности. Украина – страна-лидер по количеству активных пользователей приложения уже два месяца.

Недавно мы запустили новую концепцию приложения: теперь пользователи не просто видят рекламные баннеры, они получают полезную информацию. Это могут быть актуальные предложения от брендов, акции, скидки. На мой взгляд, в век "баннерной слепоты" видеть только релевантную рекламу, да еще и со специальными оферами – хороший бонус. И главное преимущество в том, что такие баннеры больше нигде не транслируются и доступны только пользователям Banners App. В приложении есть и своего рода кешбек: когда юзер Banners App покупает товар рекламодателя, он получает код, который дает еще больше бонусов.

Кроме того, в социальных сетях в Украине регулярно проходят розыгрыши ценных призов. Сейчас это экшн-камеры, возможно, скоро будем разыгрывать что-то еще.

Как вы работаете с большими данными?

Как я уже говорил, у нас довольно большая аудитория. Рекламная сеть EasyVisual хранит и обрабатывает огромное количество персональных данных. Это ФИО, возраст, род деятельности, интересы, образование, география, языки, доход, всех 5 млн пользователей.

Большую часть времени также занимает обработка интересов и предпочтений пользователя, ведь таргетирование рекламы настраивается с учетом и этих характеристик. В среднем количество потенциально полезных данных, которые находятся на серверах компаний, но при этом не используются, достигает 90%. В EasyVisual мы используем полученную информацию на 100%, чтобы сделать работу нашего продукта более эффективной.

Сбор и обработка больших данных позволяют наладить персонализированную работу с каждым клиентом и улучшить качество поддержки. Не могу сказать точно, сколько информации мы обрабатываем. Но если посчитать, что каждый пользователь указывает минимум семь пунктов базовой информации, получим более 35 млн критериев.

Обработка больших данных становится одной из самых сложных задач, учитывая, что каждая секунда может отразиться на настроении пользователя и его опыте взаимодействия. По статистике Google, каждая дополнительная секунда ожидания на 10-20% потенциально снижает конверсию. Уже сейчас Google хранит 20-40 ГБ текстовой информации на каждого пользователя – и к этому придут все продукты, ориентированные на b2c-сегмент.

Каков ваш прогноз по развитию рынка продвижения? За какими технологиями будущее?

Если говорить об инструментах рекламы, то сейчас активно развиваются VR и AR-технологии. Все больше брендов используют их в своих рекламных кампаниях. Еще в 2013 году IKEA добавила в приложение функцию, которая позволяет пользователям "примерить" мебель к своей квартире перед покупкой. Производитель автомобилей Volvo также использовал VR-технологию в рекламной кампании новой модели Volvo XC90 и запустил виртуальный тест-драйв.

Такая реклама персонализирована, а значит больше ориентирована на пользователя и приносит ему реальную выгоду. При этом такой подход в продвижении не раздражает, а наоборот — привлекает потенциальных клиентов и побуждает к действиям, будь то просто переход на сайт бренда или покупка товара, сервиса.

На рынке нет недостатка в устройствах, поддерживающих VR и AR-технологию, – большинство моделей смартфонов Apple, Samsung, HTC и других мировых производителей совместимы с очками виртуальной реальности и имеют встроенный гироскоп. А значит, такой вид рекламы становится более доступным для пользователей мобильных устройств. Бренды в свою очередь не ограничены в креативности, пользователи получают уникальный опыт взаимодействия с продуктом.

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