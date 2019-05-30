Близ горы Карачун поставили памятник разбившемуся экипажу МИ-8

Пять лет назад боевики сбили вертолет с украинскими правоохранителями

На Донбассе близ горы Карачун, где боевики пять лет назад сбили вертолет с украинскими правоохранителями, открыли памятник павшим. Тогда погиб Генерал Сергей Кульчицкий и еще 11 милиционеров и нацгвардийцев.

Вертолет МИ-8 Национальной гвардии сбили из ПЗРК уже после того, как он выполнил свои задачи привез продовольствие, патроны и подкрепления. Других военных забрал на отдых. 12 человек погибли.

Выжил только штурман Александр Макеенко. О самой трагедии помнит плохо.

"Взрыв в воздухе. Крен. Земля. Дело случая. Не каждый же раз вертолеты сбивают. Дай Бог больше не повторится таких инцидентов. Не только со мной, но и не с кем", -говорит Александр Макеенко, штурман аэронавигационного обеспечения.

Майор Макеенко, который остался в авиации, однако уже в наземных службах, министр Арсен Аваков, руководители Нацгвардии возложили цветы к старому кресту погибшим нацгвардийцям он стоит непосредственно на месте катастрофы и открыли новый памятник, поблизости.

"Наше подразделения на горе Карачун было, фактически, в окружении пророссийских сепаратистов. У нас был единственный путь хоть и рискованный, и ребята это хорошо понимали, доставит туда воду и, извините, патроны. И они с этой задачей справились", – говорит Арсен Аваков, глава МВД.

Но цену заплатили высокую. В катастрофе погиб генерал Сергей Кульчицкий. После Майдана он сплотил вчерашних оппонентов – силовиков и протестующих – перед лицом общего врага. Своим бойцам на передовой приказы отдавал всегда лично.

Ранее мы писали, что на горе Карачун установили часовню в память об освободителях Славянска.

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