Блогер Федорчук, который распространял фейк об АТБ, в суде отрекся от Facebook-страницы

Блогер Станислав Федорчук, который в конце 2017 года попал в скандал, связанный с распространением клеветнической информации против торговой сети "АТБ", в суде официально отказался от страницы в социальной сети Facebook, подписанной его именем. Об этом сообщила пресс-служба ООО "АТБ-маркет", пишут "Украинские новости".

Именно на этой странице Федорчук, как глава правления общественной организации (ОО) "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины", распространял выдуманные истории о ветеране АТО, которого якобы обидели в одном из магазинов Харькова из-за просьбы обслуживать его на украинском языке. История об этом конфликте со страницы Федорчука была перепечатана рядом интернет-ресурсов и стала предметом судебного иска сети "АТБ" (ООО "АТБ-маркет") о защите деловой репутации.

"Никоим образом и никакими доказательствами не подтверждено, что Станислав Федорчук является именно тем лицом, на которое ссылается истец. Кроме того, предоставление информации из ЕГРПОУ о ГО "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины" никоим образом не идентифицирует председателя этой организации с лицом, которое разместило информацию в сети Facebook", – заявили в Дарницком суде столицы Станислав Федорчук и его адвокат Вольга Шейко.

По мнению представителей торговой сети "АТБ" в суде, принадлежность страницы в Facebook именно Станиславу Федорчуку не вызывает сомнений. Подтверждение этого – перепечатка с этой страницы общеукраинскими интернет-СМИ со ссылкой на "главу правления ОО "Украинская народная рада Донетчины и Луганщины". При этом на момент перепечатки сам Федорчук никоим образом не отрицал свое авторство историй о "ветеране АТО", которого "обидели за украинский язык". Начал делать это он уже после начала судебного разбирательства в Дарницком суде по иску АТБ.

Напомним, что кроме опровержения юристы "АТБ" требовали от распространителей клеветы 50 тыс. гривен, которые планировалось передать на нужды ветеранов АТО, которые лечатся и проходят реабилитацию в областной клинической больнице имени Мечникова города Днепр.