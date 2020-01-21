Блокировка "тарелок": какой провайдер может стать надежным спутником телезрителя

Уже с 28 января украинцам придется платить за популярные украинские каналы, ведь нелегальный сигнал на открытом спутнике будет закодирован

В целом украинский зритель попрощается с бесплатным просмотром самых популярных телеканалов: 1+1, 2+2, ТЕТ, Бигуди, Униан, Плюсплюс, ICTV, СТБ, Новый канал, М1, М2, ВОТ ТВ, ТРК Украина, НЛО ТВ, Индиго, Интер, НТН, К1, Пиксель, К2, Enter-фильм, Мега, Zoom (всего 23 ведущих канала).

За рубежом это обычная практика, а вот наши зрители только со временем смогут оценить все преимущества. Ведь именно переход на легальный контент позволит правообладателям эффективнее бороться с пиратством и направить больше средств на производство уникального и качественного контента для зрителей.

Но что делать рядовому украинцу, чтобы не остаться без привычных передач, сериалов и шоу на любимых телеканалах? Для комфортного просмотра телеканалов официальные украинские провайдеры предлагают различные варианты подключения: кабельное или платное спутниковое ТВ, IPTV/OTT (интерактивное телевидение) и эфирный цифровой сигнал Т2 (прием на антенну) при наличии покрытия.

Выбрать своего провайдера – удобно и выгодно

Большое преимущество будут иметь абоненты, которые уже имеют своего провайдера. Например, абоненты "Воли" не почувствуют никаких неудобств в связи с кодированием, ведь компания получает сигнал со спутника легально и через свою кабельную сеть передает его на телевизоры и мобильные устройства телезрителей.

А для тех, кто сейчас ищет выгодный вариант для подключения ТВ, провайдер разработал несколько выгодных предложений телесмотрения ─ пакет услуг для всей семьи: интернет плюс интерактивное телевидение. С ним каждый абонент имеет возможность оформить годовую подписку на услугу по акционной цене ─ всего 99 грн/месяц и подключением всего за 1 грн.

Кстати, при выборе провайдера обязательно нужно учитывать стоимость дополнительного оборудования для просмотра телепрограмм, ведь оно может потянуть на кругленькую сумму.

Свобода выбора с интерактивным ТВ

Интерактивное телевидение – это уникальная возможность смотреть на экране телевизора сотни рейтинговых цифровых каналов со всего мира, в том числе, в HD качестве. Большое преимущество этого ТВ ─ онлайн-кинотеатр "ВОЛЯ Cinema", который насчитывает более 30 000 фильмов. Также каждому новому абоненту "Воля" готова предложить традиционное кабельное телевидение по специальной цене: как цифровое, так и аналоговое. Компания предоставляет доступ к легальному контенту высокого качества: познавательному, развлекательному, спортивному и фильмовому от украинских каналов и мировых киностудий, таких как FOX, Discovery, AMC, Nat Geo и других. В пакетах провайдера около 40 каналов высокой четкости (HD).

Лучший развлекательный контент со всего мира

"Воля" всегда предлагает только топовые киноновинки и лучшие премьеры. В портфолио компании ─ кассовые фильмы мировых производителей контента Disney, NBC Universal, Touchstone, Marvel, StudioCanal. А это хиты последних лет: "Спайдермен", "Мстители: Финал", "Мэри Поппинс возвращается", "Аладдин", а также современный украинский мюзикл "Гуцулка Ксения". В течение года абоненты компании смогут наслаждаться просмотром интересных фильмов и мультиков: эмоциональной "Историей игрушек", повелительницей тьмы "Малефисента 2", всегда топовыми "Звездными войнами: Эпизод IX", приключенческим "Мулан" и другими.

Еще больше спорта в новом году

Хорошие новости для поклонников спорта: футбола в пакетах "Воля" станет больше с появлением клубного канала "Шахтер ТВ" и нового телеканала "Футбол 3". Он будет транслировать часть матчей чемпионатов Франции, Бельгии, Испании и другой спортивный контент. "Футбол 3" будет доступен абонентам компании "Воля" во всех основных пакетах телепрограмм аналогового, цифрового и интерактивного телевидения.

Имея права транслятора матчей Лиги чемпионов и Лиги Европы УЕФА сезонов 2018-2021, "Воля" продолжит радовать всех ценителей премиального спортивного контента. Матчи 1/8 финала ЛЧ стартуют уже 18 февраля ─ действующий чемпион "Ливерпуль" сыграет с "Атлетико", "Манчестер Сити" противостоит "Реалу", а "Челси" ─ "Баварии". С 20 февраля зрители смогут наслаждаться зрелищным европейским футболом в 1/16 финала ЛЕ. Среди участников, которые продолжают борьбу за трофей, и донецкий "Шахтер". Подопечные Луиша Каштру сойдутся с "Бенфикой" из Португалии.

Все матчи ЛЧ и ЛЕ в прямом эфире, короткие обзоры, архив матчей, интерактивные возможности в режиме 24/7 и без рекламы можно получить с дополнительной услугой "Воля Футбол+".

Как видим, провайдер уже готов к новой эре телевидения. Поэтому делайте выводы и выбирайте лучшего партнера для просмотра телеканалов уже сегодня!

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