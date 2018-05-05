Боевики атаковали КПВВ "Гнутово", где было около 100 человек: появились фото

Противник два раза атаковал снарядами от ПТУРа, в результате чего работа пропускного пункта была приостановлена

Боевики сегодня утром обстреляли КПВВ "Гнутово", что на Мариупольском направлении, на котором в тот момент находились около 100 людей и 400 автомобилей. Об этом рассказал в эфире телеканала "112 Украина" спикер Госпогранслужбы Олег Слободян.

По его словам, людей быстро удалось эвакуировать в укрытие.

"Первый снаряд прилетел где-то около 9 часов. То, что удалось сейчас установить, это был снаряд ПТУРа (противотанковой управляемой ракеты). В то время на КПП "Гнутово" находились около 100 людей и 40 автомобилей. К счастью, и по странному стечению обстоятельств, – никто не пострадал. Повреждены два гражданских автомобиля. Это автомобили тех граждан, которые пересекали линию разграничения. Никто из пограничников также не пострадал. Люди были эвакуированы и срочно перемещены в укрытия. Также туда переместился весь персонал "Гнутово". Пропуск был приостановлен", – рассказал Слободян.

Он отметил, что спустя час снова на КПВВ прилетел снаряд, в связи с чем резервы Объединенных сил были приведены в боеготовность.

Спикер ГПСУ указал на отсутствие логики в обстрелах боевиков этого КПВВ, так как в последний раз его обстреливали уже очень давно (в 2015 году).

Напомним, вчера, 4 мая, боевики ударили артиллерией по мирному городу Зайцево. Также в результате вражеских обстрелов позиций ВСУ ранения получили три украинских бойца. В свою очередь у противника потери более серьезные – три боевика погибли и три ранены.

Также вчера был обстрелян из 120-мм минометов населенный пункт Майорск. В результате обстрела повреждены крыши и окна многоэтажек, были опубликованы фото последствия обстрела.