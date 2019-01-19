Боевики на Донбассе применили тактику ИГИЛ, бойцы ВСУ раскрыли детали: опубликовано видео
Боевики оснастили беспилотник взрывчаткой по примеру террористов ИГИЛ
На Донбассе бойцы 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр" сбили вражеский дрон, который боевики оснастили осколочной взрывчаткой. Как сообщили в пресс-службе подразделения, российские наемники использовали обычный китайский беспилотник фирмы DJI модели "Фантом-4".
"Кустарным способом они оснастили дрон переделанным осколочным выстрелом ВОГ-17 с хвостовиком, напечатанным на дешевом 3D-принтере", – говорится в сообщении.
Украинские бойцы сообщили, что боевики пытались сбрасывать взрывчатку на пехотные позиции с небольшой высоты.
"Вероятно, подобную тактику оккупанты переняли у боевиков террористических группировок ХАМАС и ИГИЛ. Однако преступным намерениям наемников осуществиться не судилось", – добавили в ВСУ.
Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что военным РФ на Донбассе повысили зарплаты, но они не в восторге. Как выяснила украинская разведка, командование боевиков решило поднять мотивацию своих "воинов", но те испугались неотвратимого наказания за военные преступления.
Также стоит добавить, что украинским военным существенно подняли зарплату. Бойцы на передовой будут получать 20 тысяч гривен.
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