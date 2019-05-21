Боевики на Донбассе трижды обстреляли ВСУ: получили ответку и считают потери

Трое украинских военных были ранены, потери врага уточняются

Фото: Facebook Оперативного командования "Восток" ВСУ.

С начала суток боевики т.наз. "Л/ДНР" и российские военные на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня.

Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

Оккупанты вели огонь по позициям наших подразделений из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, автоматического стрелкового и снайперского оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил:

у населенного пункта Водяное – из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

у села Гнутово – из крупнокалиберных пулеметов.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" враг из снайперского оружия обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенного пункта Шумы.

Вследствие обстрелов трое украинских защитников получили ранения. На вражеские провокации подразделения Объединенных сил дали адекватный ответ. Потери противника уточняются.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, добавили в штабе ООС.

Напомним, сутками ранее, 20 мая, боевики на Донбассе устроили 10 обстрелов, был ранен украинский боец .

19 мая боевики и вооруженные формирования Российской Федерации 11 раз нарушили режим прекращения огня, однако понесли потери .

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