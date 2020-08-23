Боевики на Донбассе устроили провокацию в День Государственного флага

В районе Авдеевки противник бил из стрелкового оружия и подствольного гранатомета

Сегодня, в День Государственного Флага Украины, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Подразделения, которые вовлечены в отпор и сдерживание вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, продолжают неуклонно соблюдать условия полного и всеобъемлющего режима прекращения огня и готовы мгновенно реагировать на любые изменения оперативной обстановки.

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Об этом штаб операции Объединенных сил сообщает на своей странице в Facebook.

С начала текущих суток на большинстве участков ответственности украинских подразделений обстрелы со стороны противника не зафиксированы. В то же время, один факт нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск задокументирован около Авдеевки. Там враг совершил несколько провокационных выстрелов из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. Вооруженная провокация была неприцельной и не угрожала жизни и здоровью наших защитников, поэтому военнослужащие Объединенных сил огонь в ответ не открывали.

Среди украинских защитников боевых потерь и раненых нет, говорится в сообщении.

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В штабе ООС также добавили, что украинские военные не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите украинского народа и находятся наготове дать отпор в случае угрозы их жизни или здоровью.

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Напомним, в день День Государственного Флага президент Владимир Зеленский принял участие в торжественном поднятии флага Украины.

Также напомним, что премьер Денис Шмыгаль и спикер Дмитрий Разумков рассказали, что означает для украинцев День флага.

Видео: facebook.com/zelenskiy95

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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