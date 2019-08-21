Богатая неделя: moneyveo предлагает кредиты, дешевле нуля!

moneyveo предлагает займы дешевле нуля. Каждый новый клиент сможет получить кредит до 10 000 грн под 0,01%, а вернуть меньше полученной суммы. Акция “Оля-ля! Дешевле нуля” продлится неделю — с 19 по 26 августа

"Накануне праздников мы всегда наблюдаем определенную активность от наших клиентов. Не за горами День Независимости и 1 сентября, в связи с чем увеличиваются потребности. Мы идем навстречу клиентам и предлагаем в предпраздничную неделю максимально выгодные условия. Сейчас мало кого удивишь кредитом под 0,01%. Мы пошли еще дальше и предложили кредит, который дешевле нуля", — комментирует акцию ССO moneyveo Максим Параска.

Получить быстрый кредит онлайн дешевле 0% смогут новые пользователи сервиса. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте moneyveo.ua и выбрать сумму и срок займа. Кредитный калькулятор сразу покажет сумму, которую нужно будет вернуть после кредитования, уменьшенную на 5%.

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Например, пользователь возьмет на 30 дней 1000 грн под 0,01%, а калькулятор укажет, что вернуть нужно будет только 950 грн. А если оформить 10 000 грн под 0,01%, то сумма к оплате за месяц составит — 9500 грн. Таким образом, клиенты смогут не только получить деньги без процентов, но и заработать на кредите.

Напомним, moneyveo предоставляет онлайн-займы резидентам Украины в возрасте от 18 до 92 лет. Недавно в компании был зафиксирован 3-миллионный выданный кредит. moneyveo считается лидером на рынке онлайн кредитования. Получить средства можно 24/7 на сайте сервиса.

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