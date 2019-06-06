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Бокс, футбол и табата: как встретили лето в парковом квартале "Місто Квітів"

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6 июня, 14:37

1 июня на территории паркового квартала "Місто Квітів" прошел яркий спортивный фестиваль ко Дню защиты детей

Программа праздника была насыщена разноплановыми активностями, поэтому и дети, и взрослые смогли отлично провести выходной день. Активные участники унесли с собой не только хорошее настроение, но и тематические подарки от партнеров фестиваля. А главный счастливчик выиграл сертификат на 5000 грн на шопинг в спортивном магазине!

Целью мероприятия было дать возможность семьям провести совместный досуг и развлечь детей. Специальными гостями фестиваля стали мастера спорта международного класса по боксу: Анна Лысенко, Мария Бова, Евгений Барабанов и Игорь Сопинский. Спортсмены провели автограф-сессию и мастер-класс для всех желающих. Каждый смог попробовать себя в роли профессионального боксера.

Провести время не только весело, но и с пользой удалось благодаря интенсивной сессии табаты от бронзового призера чемпионата Украины по CrossFit Александра Сиряка. Тренировка по футболу от игрока Профессиональной футбольной лиги Украины собрала родителей и детей вместе, а также повысила командный дух!

Для самых маленьких гостей провели множество конкурсов: перетягивание каната, состязания на смекалку, эстафетный лабиринт и другие. Сладкая вата и подарки от "Міста Квітів" снимали усталость и давали сил соревноваться снова и снова.

После активных тренировок по боксу, футболу и сессии табаты участники могли провести время в зоне фуд-корта, подкрепиться вкусными снеками и поделиться эмоциями от праздника.

Смотрите полный фотоотчет с фестиваля "Летний разогрев. Семья и спорт", отмечайте себя и друзей на фото на официальной страничке в FacebookПаркового квартала "Місто Квітів".

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Тег праздник, день защиты детей, Місто Квітів

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