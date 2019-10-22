Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,98
27,9

Более 16 тысяч раз энергетики ДТЭК Донецкие электросети восстановили электроснабжение в прифронтовой зоне с начала боевых действий

22 октября, 15:36

ДТЭК Донецкие электросети обеспечивает электричеством всех жителей на контролируемой территории Донецкой области, бюджетные организации, коммунальные, телекоммуникационые и промышленные предприятия

16 180 раз ДТЭК Донецкие электросети восстановил электроснабжение на подстанциях и линиях электропередач с момента начала боевых действий на Донбассе и по октябрь 2019 года. Из них 13 тысяч – это ремонты трансформаторных подстанций 6-10 кВ, 1673 – ремонтные работы по замене поврежденных участков высоковольтных линий электропередач, 1507 – ликвидация обесточивания подстанций 35-110 кВ.

"Только за 2019 год энергетики более 600 раз выезжали на ремонты объектов возле линии разграничения. Например, в октябре мы восстановили транзитную линию между стратегическими энергообъектами – Мироновской и Углегорской тепловыми электростанциями", – заявил генеральный директор ДТЭК Донецкие электросети Алексей Дегтярев.

Реклама

В тренде
"Вертолет летел как-то странно", – очевидец о гибели Кутового

ДТЭК Донецкие электросети обеспечивает электроснабжением всех жителей на контролируемой территории Донецкой области, 1565 бюджетных организаций, в том числе – детские сады, школы, больницы, интернаты, силовые структуры, военные части и контрольно-пропускные пункты. Также компания распределяет электроэнергию для 200 коммунальных предприятий, 37 предприятий, обеспечивающих водотеплоснабжение, 200 подразделений телерадиокоммуникационных компаний Донецкой области (Укртелеком, Киевстар, Водафон, Лайфселл). В прифронтовой зоне находятся такие крупные промышленные объекты, как Авдеевский коксохимический завод, Красногоровский огнеупорный комбинат, Мироновская ТЭС, очистные сооружения, Донецкая фильтровальная станция.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Донецкая область ДТЭК восстановительные работы ДТЭК Донецкие электросети

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключение
Двойное гражданство в Украине: Кулеба назвал страну-исключениеПолитика
Уроженец Одессы стал миллиардером в США
Уроженец Одессы стал миллиардером в СШАСША
Курс доллара в Украине взлетел выше психологической отметки
Курс доллара в Украине взлетел выше психологической отметкиФинансы
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фото
Зеленский прибыл с рабочим визитом в Японию: появились фотоДругие страны
Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погоды
Похолодание и мокрый снег: синоптик предупредила о скором изменении погодыУкраина
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственников
В Чернигове 23-летняя девушка получила пожизненный срок за убийство родственниковДругие регионы

Новости партнеров

Loading...
загрузка...