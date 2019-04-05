Более 700 человек погибли на пожарах в Украине с начала года
Еще 434 человека в результате пожаров пострадали
В Украине с начала года произошли 25 229 пожаров, в результате которых погибли 704 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
В частности, в жилом секторе произошли 8989 пожаров. Кроме 704 жертв, из-за пожаров пострадали 434 человека. Еще 614 людей спасателям удалось спасти от огня.
Спасатели отмечают, что несколько недель показатель трагических случаев в жилом секторе поражает стабильно высокими показателями. В частности, за минувшие сутки, 4 апреля, в жилом секторе произошло 187 пожаров, в результате которых погибли два человека, еще пять человек получили травмы.
Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличивается. Главной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.
Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.
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