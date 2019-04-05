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Более 700 человек погибли на пожарах в Украине с начала года

Сегодня, 10:14

Еще 434 человека в результате пожаров пострадали

Фото: Pixabay
Более 700 человек погибли на пожарах в Украине с начала года //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg Украина Еще 434 человека в результате пожаров пострадали

В Украине с начала года произошли 25 229 пожаров, в результате которых погибли 704 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

В частности, в жилом секторе произошли 8989 пожаров. Кроме 704 жертв, из-за пожаров пострадали 434 человека. Еще 614 людей спасателям удалось спасти от огня.

Спасатели отмечают, что несколько недель показатель трагических случаев в жилом секторе поражает стабильно высокими показателями. В частности, за минувшие сутки, 4 апреля, в жилом секторе произошло 187 пожаров, в результате которых погибли два человека, еще пять человек получили травмы.

Отметим, что в последнее время количество пожаров существенно увеличиваетсяГлавной причиной пожаров в ГСЧС называют человеческий фактор. В частности, люди отапливают свои дома, часто пренебрегая правилами пожарной безопасности, курят в помещениях и перегружают электросеть, включая обогреватели и неисправные бытовые приборы.

Кроме того, не так давно в ГСЧС сообщили о печальном "антирекорде" – за одни сутки, 7 января, в пожарах погибли 17 человек.

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Тег пожар, спасатели, погибшие, Украина, пострадавшие, ГСЧС

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