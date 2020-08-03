Больницы Львовской и Днепропетровской областей получили аппараты ИВЛ от ДТЭК и Фонда Рината Ахметова

ДТЭК совместно с Фондом Рината Ахметова в рамках проекта "Борьба с COVID-19 в Украине" передал 11 современных аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на нужды больниц Львовской и Днепропетровской областей. Это в дополнение к 11 аппаратам ИВЛ, которые были переданы этим областям накануне. Современное оборудование поможет медикам спасать жизни больных коронавирусом, а также станет незаменимым помощником в реанимационных отделениях после завершения пандемии.

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На этот раз аппараты получили Павлоградская больница интенсивной терапии, Львовский областной госпиталь ветеранов войн и репрессированных имени Юрия Липы и районная больница города Жолква.

Аппараты ИВЛ, которые приобрели для украинских медиков ДТЭК и Фонд Рината Ахметова, – это реанимационное оборудование высокого класса. Самое главное – они просты в использовании и в значительной мере исключают человеческий фактор.

"До сих пор у нас было десять ИВЛ, причем семь из них уже морально устарели. И то, что сразу поступило еще пять современных аппаратов от ДТЭК и Фонда Рината Ахметова, это беспрецедентная помощь нашей больнице. И мы искренне благодарны за такое партнерство и за то, что предварительно научили наших врачей работать с ними, и они смогут предоставлять профессиональные медицинские услуги жителям всего региона", – отметила заместитель главного врача Павлоградской больницы интенсивного лечения Елена Гулидина.

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Чтобы медицинский персонал имел необходимые знания и навыки для эффективного использования аппаратов ИВЛ, в конце мая 2020 Фонд Рината Ахметова совместно с Министерством здравоохранения и Ассоциацией анестезиологов Украины провел онлайн-конференцию для врачей по нюансам работы с последними моделями аппаратов ИВЛ.

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"В Украине много богатых людей, но меценатов из них единицы. Один из таких – Ринат Ахметов и его бизнес. У нас есть много квалифицированных врачей, а когда еще и такое современное оборудование, то это в десятки раз повышает качество труда врачей", – рассказывает Игорь Сапожников, главный врач больницы Жолквы.

"Это уже не первая помощь государственным больницам от ДТЭК и Фонда Рината Ахметова. С начала пандемии региональные больницы Ивано-Франковской, Львовской, Днепропетровской и Луганской областей уже получили 47 аппаратов ИВЛ. Это регионы, где работают предприятия ДТЭК. Это наша социальная ответственность перед этими регионами, особенно в такое сложное время. Мы передаем аппараты ИВЛ как в областные, так и в районе больницы, которые также принимают больных коронавирусом. В больницах достаточно разное материально-техническое обеспечение. И мы верим, что эти аппараты помогут медицинским работникам спасти не одну жизнь и после завершения пандемии", – прокомментировала Татьяна Оверин, директор по региональному развитию ДТЭК Энерго.

Потребность в оборудовании и перечень больниц представители ДТЭК определяли в плодотворном сотрудничестве с областными госадминистрациями.

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"Это взаимодействие помогло нам справиться с первой волной эпидемии, и помощь продолжает поступать: ИВЛ, средства индивидуальной защиты и остальные материалы, которые нас уберегут сейчас и тщательно подготовят ко второй волне эпидемии, если она будет. Это важная инвестиция в наше будущее и нашу медицину", - отметил председатель Днепропетровской государственной администрации Александр Бондаренко.

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