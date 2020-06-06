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Больше хороших новостей: Шмыгаль тепло поздравил украинских журналистов

6 июня, 09:19

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Премьер напомнил о важности быть объективными и беспристрастными

6 июня в Украине отмечают День журналиста, и премьер-министр Денис Шмыгаль присоединился ко всем поздравлениям и добрым пожеланиям, которые получают сегодня представители этой чрезвычайно важной профессии.

Об этом глава украинского правительства написал на своей странице в Facebook.

"Как гражданин и как представитель власти, я считаю независимость журналистики безусловной ценностью и общественным благом, на которое никто не имеет права посягать, в том числе и владельцы СМИ", – заявил премьер.

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По его словам, современный мир стремительно меняется, меняются формы коммуникации, способ работы журналистов.

"Но для всех, кто работает с общественным мнением, неизменным должно оставаться осознание объема своей реальной власти и важности быть объективными и беспристрастными в своей работе", – подчеркнул Шмыгаль.

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"Помните, вы – и часть общества, и те, кто делает общество таким, каким оно есть. Желаю всем вам вдохновения, упорства, благополучия и – традиционно – больше хороших новостей!" – подытожил он.

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Читайте больше на сайте "Сегодня": "День журналиста в Украине: история и значение праздника" .

Напомним, что в конце прошлого года подвели итоги конкурса "Я – журналист". Больше – смотрите в сюжете:

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поздравления день журналиста Денис Шмыгаль

Источник: Сегодня

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