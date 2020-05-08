Большинство украинцев поддержали продление карантина – опрос

В то же время каждый пятый из опрошенных выразил желание, чтобы карантинные ограничения отменили

Продление карантинадо 22-го мая стало для украинцев решением ожидаемым и преимущественно логичным. Об этом свидетельствуют новые данные опроса общего исследовательского проекта телеканала "Украина" и компании "Градус".

Большинство украинцев поддержали решение правительства и считают, что выходить из карантина надо постепенно. Но есть и такие, которые называют ограничения нецелесообразными. Каждый пятый желает, чтобы их вообще отменили. Есть и оппоненты такого мнения. 16% уверены, что ослаблять карантин еще рано. А вот чего не хватало украинцам, так это прогулок на свежем воздухе – в парках и зонах отдыха. Также граждане Украины приветствуют открытие адвокатских и нотариальных контор.

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, как украинцы оценивают качество отечественного медобслуживания. Кроме того, мы писали о том, что большинство украинцев против закрытия больших предприятий и заводов.

Реклама

Напомним, "Градус здоровья Украины. Обратная связь" – это совместный проект сайта "Сегодня" и исследовательской компании "Градус". Основная цель – получать информацию из первых уст. Мнение каждого из вас важно! Устанавливайте приложение "Градус" (в Google Play или App Store) на телефон и проходите регулярные опросы. Мы уверены, что объективная информация – это шаг к успешному преодолению коронавируса. Результаты опросов смотрите на сайте "Сегодня"и в эфире новостей "Сегодня" на телеканале "Украина".

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама