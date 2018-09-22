Борьба с похитителями картошки: как в украинских селах защищают урожай от воров

Из года в год в сельских населенных пунктах Украины количество любителей нажиться на чужом урожае не уменьшается. Для борьбы с ними в селах создаются дружины, которые помогают правоохранителям следить за порядком, в частности, целостностью огородов.

"Такие люди иногда нам попадаются. Мы их задерживаем. Однако, их состав преступления не такой значительный, чтобы их привлечь к уголовной ответственности. Поэтому проводим профилактическую беседу", – рассказал руководитель общественного формирования "Вита-Захист" Виталий Задорожный.

В свою очередь сами пострадавшие обычно в полицию не жалуются, поскольку объемы убытков незначительны, а иногда даже и незаметны.

Активисты же утверждают – гораздо проще попросить какие-либо овощи или фрукты, чем украсть.

"Если человек пришел и попросил – пожалуйста, пусть берет. Люди, как говорится, не жадные у нас. Просто у нас не любят, когда воруют или причиняют убытки", – подчеркнул Задорожный.

Ранее мы писали о том, как в Одесской области мужчина украл семечек на 1 млн гривен.

Не так давно работники оперативно-поискового отдела уголовного розыска заметили, как один из посетителей продуктового магазина спрятал колбасу под одежду, походил между прилавками и направился на выход, обойдя кассу.

Также сайт "Сегодня" писал, почему украинцы воруют из магазинов и что им за это грозит.