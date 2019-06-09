Бой у Попасной: названо имя уничтоженного боевика "ЛНР"

Попытка противника атаковать ВСУ в районе Новозвановки обернулась для него потерями

Олег Спичак. Фото: Вконтакте

Украинские военные на Донбассе продолжают уничтожать российских наемников и местных предателей. На днях ВСУ ликвидировали боевика т.наз. "ЛНР" – некоего Олега Спичака.

Об этом сообщает Центр исследования признаков преступлений протий национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка "Миротворец".

Как сообщает ресурс, 39-летний Спичак был уроженцем поселка Ивановка Антрацитовского района Луганской области, неподконтрольного официальным властям Украины.

Фото: Вконтакте

О нем известно, что до войны он работал на шахте "Краснокутская", а с началом вооруженного конфликта решил воевать на стороне пророссийских боевиков. Предатель был старшим механиком-водителем в 4-й отдельной мотострелковой бригаде т.наз. "армии ЛНР". Были приписан ко 2-му мотострелковому батальону, 4-й мотострелковой роте, 2-му мотострелковому взводу, 1-е мотострелковое отделение.

Любопытно, что в том же подразделении служит и родной брат Спичака – 24-летний Андрей, который числится как старший стрелок.

Андрей Спичак Фото: Вконтакте

Датой ликвидации Спичака-старшего "Миротворец" называет 3 июня 2019 года.

Любопытно, что 3 июня боевики "ЛНР" атаковали украинских военных в районе Новозвановки (под Попасной). Там были применены минометы калибра 82 мм, вооружение боевых машин пехоты и гранатометы различных систем. ВСУ нанесли ответный удар, однако украинская разведка официально подтвердила, что только один боевик получил ранение .

Напомним, что в течение 6-7 июня украинские военные на Донбассе потеряли убитыми 4 человека, еще около 15 – получили ранения.

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