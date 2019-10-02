Брамс, Россини и Алексей Шор на сцене киевской консерватории

Осень — пора открытия театральных и музыкальных концертных сезонов. Неделя с 4 по 10 сентября стала насыщенной для карты симфонической музыки в Украине: по шести городам прокатились "Симфонії Всесвіту" — тур оркестра "Виртуозы Киева" во главе с дирижером Дмитрием Яблонским. Приглашенной солисткой стала пианистка Анна Улаева. Марш-бросок захватил Чернигов, Харьков, Днепр, Одессу, Киев и Львов.

Киевский концерт проходил в большом зале Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского — эта площадка в основном выступает домом для оперных постановок; инструментальные концерты из-за архитектуры с ложами и ярусами превращаются здесь в показательные шоу.

Среди лидеров коллектива "Виртуозов" — лучшие камерные музыканты Украины Тарас Яропуд и Юрий Погорецкий; вместе с дирижером Яблонским они выступают естественным гарантом вкуса и чувства меры.

Маэстро Яблонский базируется больше на Западе и в Израиле, что отражается на корректностях его формулировок и вежливости обращения на репетиции. Да, времена дирижеров-диктаторов прошли, но за нынешней политкорректной мягкостью в лучших случаях всегда стоит определенный эстетический месседж. С "Виртуозами" Яблонский сотрудничает с 2016 года, поэтому азбуку своих взглядов в подготовке к туру излагать не пришлось.

Кроме признанных классиков, в концерте исполнялась работа современного автора. Музыка и математика пересекаются во внушительном количестве пластов. Алексей Шор — математик по одной из специальностей, но его творчество отнюдь не сугубо математично. Автор сочетает неприкрытую романтичность и хирургически точные тембральные решения.

Концерт начинался с веселой оперной увертюры к "Сороке-воровке". Россини начал ее с барабанного боя и дальше, как в знаменитой фразе Хичкока про кино, "напряжение только вырастает". Следующий за Россини концерт Шора носит название "Путевой дневник" (Travel Notebook). Семичастное произведение сверхнасыщенно переключениями настроя, и, мистическим образом, отвечает на военный дух Россини своими полонезами, маршами, хабанерами и еще более сложными ритмическими игрищами.

Улаева старалась создать контраст ментальной переполненности концерта Шора за счет тембральных решений: объединять в единую волну дыхания сложно составленные каденции, где возможно, включать на полную силу шелковый, мягкий характер рояля. Первое отделение на этом не закончилось: Анна исполнила на бис "Хроматическую фантазию и фугу" Баха и "Oblivion" Пьяццолы. В стихийно случившейся речи перед перерывом пианистка поблагодарила своих киевских педагогов.

Этот трогательный момент подчеркнул соединение трех версий Киева — 70х-80х, когда здесь родился и вырос композитор Шор; 90х-00х, когда здесь училась маленькая, затем юная Аня Улаева (участвовала в конкурсе памяти Горовица, играла с оркестром); и, наконец, современная столица, мультикультурная, модная и постепенно все более жаждущая новых арт-впечатлений.

Второе отделение состояло из Второй симфонии Брамса. Полная светлых красок, симфония содержит много скрытого драматизма и даже трагизма. Эпизоды с угрожающими низкими медными напоминают знаменитый финал Шестой симфонии Чайковского.

Помимо сверхнасыщенности, Россини, Шора и Брамса объединял еще и юмор — общего характера у итальянца и более конкретный, локальный у киевлянина и немца. Должно быть, это, а может быть, и общий праздничный дух способствовали теплому приему публики.

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