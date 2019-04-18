Брифинг, посвященный старту нового сезона проекта "Мирное лето – детям Донбасса"

23 апреля 2019 года в 12.00 состоится брифинг, посвященный старту нового сезона проекта "Мирное лето – детям Донбасса" Фонда Рината Ахметова.

Проект, в котором уже приняли участие более 4000 детей, живущих по обе стороны линии соприкосновения, направлен на то, чтобы дать возможность детям из прифронтовой зоны отдохнуть, почувствовать себя в безопасности и пройти психологическую реабилитацию. Большинство его участников – ребята из многодетных, неполных семей, воспитанники детских домов семейного типа. Для сотен детей Донбасса это единственная возможность оздоровиться и преодолеть "травму войны".

УЧАСТНИКИ БРИФИНГА:

Татьяна Кухоцкая – директор по развитию проектов Фонда Рината Ахметова;

Андрей Хворостянко – руководитель проектов Фонда Рината Ахметова;

Аккредитация по телефону: +38 044 502 52 12 или по электронной почте press@fdu.org.ua

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