Британский офтальмологический центр представляет Provisum 3D LASIK

В Британском офтальмологическом центре в Киеве уже более года используется новейший метод лазерной коррекции зрения Provisum 3D LASIK

Доктор - эксперт ТОВ "Британский офтальмологический центр" Ковригина Екатерина Игоревна

Разработчики позиционируют методику как самую совершенную на сегодняшний день в сфере лазерной коррекции зрения.

Рассказывает о методе ТОП офтальмохирург Ковригина Екатерина.

Прогресс в сфере лазерной коррекции зрения в наши дни направлен на обеспечение проведения максимально персонализированной работы лазера. Персонализированность это проведение процедуры на основе индивидуальных отличий строения глаза. Достигается это при помощи использования особого диагностического оборудования, которое позволяет собрать огромное количество данных о состоянии глаз. Именно на их основе и разрабатывается индивидуальный план коррекции.

Почему столь сильный акцент делается на это? Да потому что ни для кого не секрет, что какими бы на первый взгляд люди не были одинаковыми, каждый из нас – индивидуален. И не только в психологическом плане. Что хорошо для одного человека, то может быть не приемлемо другому. Такое же правило действует и при проведении лазерной коррекции зрения: чем точнее мы измерим параметры глаза и применим их в расчетах, тем больше вероятность получить максимально высокое зрение. Такое, которое было не возможным ранее при использовании иных методов.

В основе метода Provisum LASIK лежит всемирно известная технология лазерной коррекции зрения – Contoura Vision. Она уже давно получила признание на международном уровне и прошла процедуру сертификации и тестирования FDA (США). Это является подтверждением высочайшей эффективности и безопасности. Впервые на уровне FDA подтвержден уровень удовлетворенности пациентов, вплотную приближающийся к отметке 100%. До внедрения в широкую практику производитель проводил широкомасштабные исследования, по результатам которых практически все пациенты утверждали, что вновь сделали бы выбор в пользу персонифицированной технологии Contoura Vision.

Что же такое Provisum LASIK ?

Это методика коррекции зрения, при проведении которой используются данные о более, чем 22000 точек на роговице. Программа коррекции рассчитывается с учетом индивидуальных номограмм, разработанных за два десятилетия работы специалистами наших медицинских центров, учитывающих огромное количество параметров, включая возраст, параметры глаз, степень коррекции и многие другие. Эксимерлазерная установка WaveLight EX500 автоматически корректирует количество и локализацию лазерных импульсов для проведения индивидуально ориентированной оптической процедуры. Наши пациенты получают максимум остроты и качества зрения, которое только возможно обеспечить на настоящем уровне развития медицинской техники и технологий.

Постоянное совершенствование технологий дает нашей клинике всегда на стороне пациента и получать результат по зрению выше на 5 и более процентов остроты зрения , чем при применении обычного оборудования,

Мы постоянно заменяем наше оборудование и 2020 год не исключение-мы устанавливаем новейшее оборудование для проведения лазерной коррекции зрения,что даст нашим пациентам получить доступ к технологии восьмого поколения лазерной коррекции зрения,получить выше результат остроты зрения по абсолютно доступной ознакомительной цене,

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