Будет меньше аварий: за состоянием электросетей будут следить дроны

Новая технология почти в 2 раза эффективнее традиционных пеших обходов ремонтными бригадами и визуального осмотра линий для выявления повреждений. Полномасштабное применение дронов в ежедневной работе операторов системы распределения (ОСР) может уменьшить время отключений электроэнергии клиентам на 10-15% ежегодно, а также в корне изменить принципы обслуживания сетей.

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Компания ДТЭК Сети показала, как при помощи дрона обследуют линии электропередач

По словам представителей компании ДТЭК Сети, в течение трех месяцев они проводили пилотный проект по обследованию линий электропередач дронами в Новомосковском и Солонянском районах Днепропетровской области. Беспилотные летательные аппараты были оснащены фото- и видеокамерами и тепловизорами. Полученная информация обрабатывалась программами по распознаванию дефектов с использованием искусственных нейронных сетей. Подход показал эффективность почти в 2 раза выше, чем при обычных пеших осмотрах.

Специалисты отмечают, что линии электропередач часто страдают от сильных порывов ветра, пожаров и требуют постоянного контроля и осмотра, чтобы не создавать лишних неудобств потребителям. Немало проблемных участков в Киевской области, где из-за сильных порывов ветра этим летом было много отключений потребителей. А вот в Киеве электросетей значительно меньше, в основном они проходят под землей.

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Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети

"ДТЕК – лидер цифровой трансформации украинской энергетики. Использование в работе дронов и построение искусственных нейронных сетей – позволяет нам предсказать возможное место аварии и проводить превентивные ремонты, усиливая сети. Это даст нам возможность работать на опережение, а не ликвидировать уже последствия аварии. Как результат – качественно лучшие услуги для наших клиентов", - рассказал нам Иван Гелюх, генеральный директор ДТЭК Сети.

На 500 километрах сети при обследовании дроном специалисты обнаружили 916 дефектов изоляторов, а при обычном осмотре их было 176. Новый подход лучше фиксирует перегрев оборудования и позволяет за один рабочий день обследовать в 2-3 раза большую длину электролиний.

Специалисты, которые обслуживают дрон, говорят, что управлять им можно научиться за несколько дней.

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Управлять дроном можно научиться за несколько дней

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"Обучиться этому не сложно, но нужно быть максимально осторожными. Бывали случаи, когда на дрон нападали птицы, принимая летательные аппараты за соперников. Приходилось спускать аппарат на землю и ждать пока орел или вороны успокоятся, чтобы потом продолжить работу. Также мы не можем использовать дрон в плохую погоду, когда идет снег, дождь или в сильный мороз. А вот для полетов разрешений не нужно, мы летаем на небольшой высоте", – рассказал сайту "Сегодня" один из операторов дрона.

По расчетам компании, с помощью новейших технологий операторы системы распределения снизят аварийность и продолжительность отключений электроэнергии (показатель SAIDI) к 2025 году на 10-15%.

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"Дроны – это только инструмент. Они могут быть полностью интегрированы в информационные системы ОСР. Полученные данные автоматически анализируются специальными программами. IT-система сама формирует отчеты и дает рекомендации специалистам о приоритете в ремонтах. Это значительно экономит время и минимизирует человеческий фактор, и, следовательно, повышает надежность сетей", - пояснил принципы работы IT-системы Марис Куницкис, руководитель инновационных проектов ДТЭК Сети.

Большую угрозу для электросетей несут деревья, которые растут вдоль линий электропередач. Они разрастаются и ветки часто стают причиной обрывов и отключений на линиях. Благодаря информации, полученной из дронов и IT-системы, специалистам будет своевременно поступать напоминание, что в определенном районе требуется обрезка веток, которые могут навредить электрическим сетям. Бригада выезжает на место и своевременно выполняет все необходимые работы.

В компании подчеркивают, что полномасштабное внедрение инновационной технологии не приведет к сокращению сотрудников. Очевидно, что потребность в большом количестве специалистов, которые непосредственно задействованы в осмотрах, уменьшится. Зато возрастет спрос на специалистов, которые будут работать с дронами и базами данных, заниматься управлением и обслуживанием новой цифровой системы.

Использование дронов и специализированного софта обработки данных для диагностики электросетей – это проект в рамках программы MODUS по цифровой трансформации ДТЭК.

Пока специалисты используют только один дрон, его стоимость 600 тысяч гривен. Для эффективного использования технологии операторами системы распределения, которые обслуживают около 1,5 миллиона клиентов, как то ДТЭК Днепровские электросети или Киевоблэнерго, на одну компанию нужно 6-10 дронов и сопутствующее программное обеспечение. Средняя стоимость внедрения такого комплекса примерно от 10 до 12 млн гривен.

Кстати, технология обследования сетей дронами активно используется современными европейскими энергокомпаниями, например, ENEL (Италия), E-ON (Германия), CEZ Group (Чехия) и др. Станут ли дроны типичным явлением в работе ОСР в ближайшее время в Украине, зависит от модели тарифообразования в электроэнергетике. Введение стимулирующего тарифообразования позволило бы компаниям инвестировать в инновационные решения.

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