Глава ОГА: "Коллектив ГП "Зоря" – "Машпроект" лично поблагодарил Президента за его государственную позицию"

Только благодаря принципиальной позиции и всесторонней поддержке Президента Украины Петра Порошенко такие предприятия оборонного комплекса, как "Зоря" – "Машпроект", имеют возможность стабильно работать и переориентироваться на новые рынки

Об этом заявил председатель Николаевской областной государственной администрации Алексей Савченко во время посещения Президентом Украины Петром Порошенко предприятия стратегического значения "Зоря" – "Машпроект".

"Дипломатический талант Президента Украины и его четкое понимание сегодняшних экономических реалий дают возможность оборонным предприятиям, даже в условиях внешней агрессии против нашего государства, стабильно работать и перепрофилироваться на другие рынки. Из последнего можно упомянуть хотя бы закон, подписанный Петром Порошенко 18 августа, который позволяет Государственному концерну "Укроборонпром" не отдавать долги стране-агрессору. Я считаю, что в капле чернил под этим Законом содержания и значения для Украины больше, чем в тысячах и миллионах букв в комментариях об очередной измене. Сегодня Петр Порошенко услышал именно такую позицию от многотысячного коллектива нашего стратегического предприятия", – заявил председатель Николаевской ОГА.

Отметим, что в ходе своего визита в Николаевскую область Президент Украины Петр Порошенко посетил предприятие стратегического значения "Зоря" – "Машпроект", где ознакомился с последними разработками завода. Особое внимание Президент уделил тому, каким образом, ввиду отказа от сотрудничества с Россией, происходит освоение новых рынков для сбыта высокотехнологичной продукции.

По словам Алексея Савченко, позиция Президента, учитывая его авторитет в международном сообществе, очень важна для работников предприятия, поскольку оно является экспортоориентированным и 82% продукции поставляет на экспорт.

"С начала агрессии со стороны России наше стратегическое предприятие смогло полностью изменить портфель заказов и отказаться от любого сотрудничества со страной-агрессором. На сегодняшний день основными заказчиками продукции являются Индия – 58,0%, Китай – 13,4%, Узбекистан – 11,5%, Иран – 6,2%, Беларусь – 3,9% и другие, что позволяет предприятию оставаться мощным элементом в структуре экономики не только региона, но и страны в целом. Сегодня Президент, общаясь с рабочими завода, отметил, что одним из наиболее перспективных путей дальнейшей диверсификации рынков сбыта предприятия является участие в инфраструктурных проектах в Украине. Этот четкий посыл, и движение в этом направлении позволит предприятию значительно увеличить загрузку производственных мощностей. Сегодня коллектив ГП "Зоря" – "Машпроект" лично поблагодарил Президента за его государственную позицию", – отметил Алексей Савченко.

Кроме этого, председатель ОГА акцентировал внимание на том, что предприятие может быть примером для многих других. При средней численности коллектива 10 413 человек на предприятии нет ни задолженности по выплате заработной платы, ни даже задержек по выплате.

"Еще раз подчеркиваю, мы знаем, насколько сложно было руководству предприятия переориентироваться в условиях войны с Россией на работу с другими потребителями продукции. Мы очень благодарны Президенту Украины, который активно подключился к решению этой сложной проблемы на своем уровне, и совместными усилиями нам удалось в очень сжатые сроки предоставить заводу всю необходимую поддержку", – подытожил председатель Николаевской ОГА.