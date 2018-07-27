Бюджетная мебель из мусора набирает популярность в мире

Сегодня, 02:00

Бра из противогаза и картонные тумбочки одобряют и эксперты по фэн-шуй, и дизайнеры


Офис из картона, светильник из противогаза и стол из обломков моста: продлевать жизнь, казалось бы, мусору – мировой тренд. Вот уже несколько лет многих дизайнеров вдохновляют свалки, и из найденного там они делают оригинальные вещи.

Сольмаз Фуляди делает из отходов необычную мебель. В ее умелых руках ржавая арматура словно отражает свет луны, а баллон от противогаза и пружины матраса превращаются в сияющее бра.

Для работы Сольмаз выбирает материалы, которые стоят гроши. Например, один противогаз, который она использует, стоит всего 8 гривен. Все детали она покупает на вес. Несколько дороже обходятся массивные стилизации. Чтобы привезти будущий стол в мастерскую, понадобилась доставка грузовиком.

Такая мебель – не только декоративная, но и вполне функциональная. Ее можно поставить в любой квартире типовой новостройки. Есть все необходимое: кресло, стул, рабочий стол. При этом специалисты по фэн-шуй благосклонны к мебели с "мусорным" прошлым.

"Если говорить об энергии, она не понимает, это противогаз или люстра. Поэтому нет четкого противопоказания – лучше сделать, где нужно обеспечить быстрое мышление людей", – объяснил эксперт по фэн-шуй Виталий Дяченко.

Георгий Ардотели – как раз из тех, кто принимает решения быстро. Когда его дочь стала играть коробками от бытовой техники, он начал из них делать мебели.

"Если говорить про этот картон – он прочнее. Он используется для упаковки холодильников. Здесь больше слоев, он более плотный", – отметил Георгий Ардотели, наглядно продемонстрировав прочность тумбочки из картона.

Начался его бизнес с картонных домиков, потом была мебель для офиса, а теперь он собирает из картона даже стены – из паззлов любой формы.

"Стена – неважно, из чего. Такие вещи могут порождать креативные идеи в людях. Это очень хорошо", – отметила эксперт по фэн-шуй Клена Вардимиади.

Главное, считают эксперты, правильно подобрать цвет. Согласно фэн-шуй, избыток белого приносит печаль, поэтому лучше использовать пастельные тона. Обойдется же картонный интерьер всего в несколько тысяч гривен.

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Сегодня мебель из нетрадиционных материалов – мировой тренд, считает известный дизайнер Виктория Гресь.

"Для нас это – упаковка, "бомж-картон". Для японцев – нормальная бумажная перегородка", – отметила дизайнер.

Умельцы умудряются смастерить столы из яичных лотков и машин, а кресла – из пробок, пластиковых бутылок, банок и шин.

Напомним, мы писали о том, как сделать обычную стену интерьерной фишкой – в ход могут пойти кирпичи, традиционные для пола покрытия и даже мох.

Отметим, декоративные стены из домашних растений, растущих вертикально – одна из интерьерных новинок, пришедшая в наши квартиры из офисных помещений пару лет назад. Фитостена создает в доме идеальный климат, но требует специального монтажа специалистами и определенного ухода.
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Источник:

"Сегодня"

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