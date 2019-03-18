Бывшего представителя Путина в Крыму заочно осудили на 13 лет

Белавенцев признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Фото: Pixabay

Бывшего представителя Путина в Крыму заочно осудили на 13 лет //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/915/5aa/5c89155aaf0b7.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/915/5aa/5c89155aaf0b7.jpg 2019-03-18T21:13:00+02:00 Украина Белавенцев признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины

Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина РФ Олега Белавенцева, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.

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"Следствием установлено и в суде доказано, что уполномоченный представитель президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" Белавенцев О. Е. в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Украины, а именно Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и дальнейшей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены", – сообщила она.

По открытому против Белавенцева уголовному делу велось специальное заочное досудебное расследование и специальное судебное рассмотрение.

Напомним, что в начале января-2018 в Киеве задержали экс-"министра" из оккупированного Крыма Петра Михальчевского.

Ему инкриминируют обвинения по статье "государственная измена", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

А тем временем, Украина попросит Запад подсчитать потери из-за аннексии Крыма:

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