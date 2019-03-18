Бывшего представителя Путина в Крыму заочно осудили на 13 лет
Белавенцев признан виновным в совершении посягательства на территориальную целостность и неприкосновенность Украины
Святошинский районный суд Киева приговорил к 13 годам лишения свободы гражданина РФ Олега Белавенцева, которого обвиняют в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, подстрекательстве к государственной измене и ведении агрессивной войны против Украины.
Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган на своей странице в Facebook.
"Следствием установлено и в суде доказано, что уполномоченный представитель президента Российской Федерации в "Крымском федеральном округе" Белавенцев О. Е. в период февраля-марта 2014 года, находясь на территории Украины, а именно Автономной Республики Крым, действуя по предварительному сговору группой лиц с другими представителями власти РФ, организовывал совершение военнослужащими Российской Федерации во взаимодействии с военными казачьими обществами действий, направленных на нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины, изменение границ ее территории и государственной границы в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, путем ведения агрессивной войны для организации оккупации и дальнейшей аннексии территории полуострова Крым, что привело к тяжелым последствиям в виде нарушения территориальной целостности Украины, а также в указанный период подстрекал украинских военнослужащих к совершению государственной измены", – сообщила она.
По открытому против Белавенцева уголовному делу велось специальное заочное досудебное расследование и специальное судебное рассмотрение.
Напомним, что в начале января-2018 в Киеве задержали экс-"министра" из оккупированного Крыма Петра Михальчевского.
Ему инкриминируют обвинения по статье "государственная измена", которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
А тем временем, Украина попросит Запад подсчитать потери из-за аннексии Крыма:
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