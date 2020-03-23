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Цена подсолнечного масла "Щедрый Дар" останется стабильной во время карантина

23 марта, 15:54

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Торговая марка «Щедрый Дар», заботясь о здоровье украинских семей, приняла решение сохранить цену на подсолнечное масло для розничных сетей страны и дистрибьюторов

"В Украине в условиях карантина и повышенного спроса на продукты питания наблюдается рост цен. Это происходит из-за разных причин, среди них есть и абсолютно спекулятивные, и полностью обоснованные, например, вызванные резким ростом курса доллара. Однако мы, как социально ответственная компания, в этот непростой период приняли все меры, чтобы обеспечить страну социально важным продуктом – подсолнечным маслом "Щедрый Дар". Несмотря на экономическую целесообразность повышения цен, мы полностью сохраняем их до завершения карантина 3-го апреля. Темпы производства также остаются неизменными. Все объемы подсолнечного масла распределяются равномерно, чтобы полностью обеспечить торговые сетей и регионы Украины", – подчеркивает Сергей Нерощин, директор по маркетингу и продажам фасованной продукции "Кернел".

Подсолнечное масло "Щедрый Дар" – незаменимый ингредиент ежедневного питания миллионов украинцев. Благодаря продуманной и спланированной стратегии производителя, тысячи украинских семей могут смело рассчитывать на то, что цена на их любимый и полезный "Щедрый Дар" будет прежней. А это значит, что все преимущества здорового питания можно получать и в дальнейшем, таким образом заботясь о себе и своей семье.

Напомним, "Кернел" является ведущим в мире и крупнейшим в Украине производителем и экспортером подсолнечного масла. Свою продукцию компания поставляет более чем в 80 стран мира.

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цены карантин подсолнечное масло Кернел коронавирус Щедрий Дар

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